Xử phạt 5 người tung tin thất thiệt về vụ hiệu trưởng xin từ chức ở Huế

Cơ quan Công an làm việc với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 13-11, Phòng An ninh mạng- Công an TP Huế cho biết, vừa phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Các trường hợp vi phạm, gồm H.T.N.N (1999, trú phường An Cựu); N.T.T.B (1997, trú phường Kim Long); Đ.T.K.L (2003, trú phường Thủy Xuân); N.P.T (2009, trú xã Hương An) và N.T.T.U (1998, trú phường Phú Xuân).

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Các nội dung có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội. Một số trường hợp khác dù không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, 5 trường hợp thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được phân tích, phổ biến các quy định pháp luật, những người này đã nhận thức được tác động tiêu cực của hành vi và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng- Công an TP Huế, đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 5 trường hợp với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực. Ngay cả khi không phải người tạo ra thông tin ban đầu, hành vi tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật vẫn có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, Phòng An ninh mạng- Công an TP Huế, đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.