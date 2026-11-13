Xử phạt 5 người tung tin sai sự thật sau khi một số hiệu trưởng ở Huế xin từ chức

Ngày 13/11, Phòng An ninh mạng, Công an TP Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, khi sự việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức được dư luận quan tâm, 5 cá nhân này đã đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung chưa được kiểm chứng trên Facebook và Threads. Trong số đó có những bài viết xuyên tạc sự việc, gắn tên tuổi một số cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cụ thể, các bài viết đưa ra thông tin bịa đặt về mại dâm, buôn bán ma túy và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cơ quan Công an xác định những người đăng tải, chia sẻ các nội dung này đã lợi dụng sự chú ý của người dùng mạng xã hội đối với việc các hiệu trưởng xin từ chức để thu hút tương tác, phục vụ mục đích kinh doanh.

Công an làm việc với những trường hợp đăng tải sai sự thật.

Trong số những người bị xử phạt có H.T.N.N. (SN 1999, trú tại phường An Cựu), N.T.T.B. (SN 1997, trú tại phường Kim Long) và Đ.T.K.L. (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân). Hai trường hợp còn lại là N.P.T. (SN 2009, trú tại xã Hương An) và N.T.T.U. (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

Làm việc với cơ quan Công an, cả 5 người đều thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng, Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 5 cá nhân với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng bài, chia sẻ lại nội dung từ tài khoản khác hoặc bình luận trên mạng xã hội. Đối với những sự việc đang được dư luận quan tâm, người dùng mạng xã hội cần tránh tiếp tay lan truyền thông tin bịa đặt, nhất là những nội dung nêu tên, quy kết người khác có hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không lợi dụng các vụ việc đang thu hút sự chú ý để bôi nhọ danh dự người khác, câu tương tác nhằm trục lợi cá nhân.