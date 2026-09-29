Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết Đội CSGT đường bộ số 1 đã xác minh, xử lý trường hợp ô tô để trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời khi phương tiện đang di chuyển.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về một ô tô có hành vi để trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời.

Vụ việc được phản ánh xảy ra tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường tránh Chư Sê và đường Phan Đình Phùng, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 28/9, Đội CSGT đường bộ số 1 tiến hành xác minh phương tiện, làm rõ người điều khiển và mời chủ xe đến làm việc.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định người điều khiển phương tiện có các hành vi vi phạm liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho người ngồi trên xe.

Cụ thể, tài xế bị lập biên bản xử lý với các lỗi: để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy; chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy.

Xử phạt 5,9 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX vì để trẻ thò đầu qua cửa sổ trời ô tô.

Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm là 5,9 triệu đồng, đồng thời người điều khiển phương tiện bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, việc để trẻ thò đầu, tay hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào ra ngoài cửa sổ trời, cửa sổ ô tô khi xe đang di chuyển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đặc biệt, khi xe phanh gấp, chuyển hướng, tránh chướng ngại vật hoặc xảy ra va chạm, trẻ có thể bị văng khỏi vị trí ngồi hoặc chịu tác động trực tiếp từ bên ngoài.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người lớn khi chở trẻ em bằng ô tô cần cho trẻ ngồi đúng vị trí, phù hợp với quy định và hướng dẫn an toàn; thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai.

Người lớn cũng không để trẻ thò đầu, tay hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi xe đang chạy; tuyệt đối không để trẻ đu bám bên ngoài xe dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước khi cho xe di chuyển, người điều khiển cần chủ động kiểm tra việc thắt dây an toàn của trẻ và những người ngồi trên xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho trẻ em và những người cùng tham gia giao thông.