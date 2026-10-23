Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Lực lượng chức năng hai nước tổ chức bàn giao, tiếp nhận các công dân Việt Nam từ Campuchia để đưa về nước. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 22/10, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 32 công dân, gồm 25 nam và 7 nữ, đến từ 19 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua làm việc, các công dân khai nhận sang Campuchia làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng và tham gia các hoạt động liên quan đến trò chơi trực tuyến. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng xác định không có trường hợp nào là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật" với tổng số tiền 30 triệu đồng. Đơn vị đã hoàn tất việc bàn giao công dân cho công an các địa phương, bảo đảm đúng quy định, an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu.

Công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN phát

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận hơn 520 công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia trao trả. Qua phân loại, sàng lọc, xác minh và điều tra, nhiều công dân khai nhận sang Campuchia chủ yếu làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như: karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng qua mạng, trò chơi trực tuyến.