Ngày 21-11, UBND phường Tây Nha Trang thông tin, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T.T. (phường Nam Nha Trang) số tiền 30 triệu đồng do có hành vi chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở, thuộc địa giới hành chính của phường khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Công trình xây dựng vi phạm trong vụ việc. Ảnh: Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Tây Nha Trang cung cấp.

Công trình vi phạm nằm tại hẻm A2/9 đường Vũ Ngọc Nhạ, Tổ dân phố Hòn Nghê 2, phường Tây Nha Trang, thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 01 (bản đồ lâm nghiệp). Công trình có kết cấu 2 tầng, móng đá, tường gạch, sàn khung sắt kết hợp bê tông cốt thép, nền gạch, mái tôn, khung cửa sắt, diện tích xây dựng 76m².

Sau khi thu thập hồ sơ, giấy tờ liên quan và đối chiếu với bản đồ lâm nghiệp, UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt theo thaẩm quyền. Ngoài bị phạt tiền, bà T. còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Theo UBND phường Tây Nha Trang, liên quan đến vụ việc nêu trên có mâu thuẫn, tranh chấp ranh giới phần đất phía sau giữa hộ bà P.X.T. và hộ bà N.T.T.T. Cả hai bên đều tự nhận là chủ sử dụng đất, căn cứ vào các giấy tờ mua bán, nhận chuyển nhượng viết tay, không có sơ đồ vị trí thửa đất và không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Bà P.X.T. đã gửi đơn kiến nghị đến UBND phường, phản ánh việc hộ bà N.T.T.T. lấn chiếm đất, xây dựng không phép; đồng thời đăng tải thông tin một chiều lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Ngày 20-11, Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Tây Nha Trang mời các bên liên quan làm việc để giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc, bà N.T.T.T. đã nhận thức được hành vi vi phạm, cam kết khắc phục sai phạm và nghiêm túc chấp hành các nội dung trong quyết định xử phạt.

Hiện nay, UBND phường tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác quản lý trật tự đô thị và Tổ dân phố Hòn Nghê 2 thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, không để phát sinh tình trạng tái thi công, cơi nới công trình vi phạm hoặc san gạt trái phép trên phần đất đang tranh chấp.

Đối với phần đất có tranh chấp ranh giới, phường hướng dẫn bà P.X.T. và bà N.T.T.T. thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở theo quy định của Luật Đất đai. Đồng thời, yêu cầu các bên không có hành vi kích động, đăng tải thông tin sai lệch lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

THÁI THỊNH