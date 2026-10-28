Xử phạt 3 trường hợp vi phạm quy định về an ninh trật tự trong kinh doanh

Công an tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an kiểm tra 21 lượt tại 21 cơ sở, tập trung vào việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, điều kiện an ninh trật tự, khai báo lưu trú cho khách và các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy như hệ thống điện, phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn. Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp với tổng tiền phạt 7 triệu đồng do vi phạm quy định về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh.

Trước sự phát triển của loại hình du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, các chủ cơ sở chủ động rà soát, khắc phục những hạn chế về phòng cháy chữa cháy, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú và các quy định của pháp luật về an ninh trật tự. Du khách cần chấp hành nội quy an toàn tại nơi lưu trú, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.