Xử phạt 3 ngư dân sử dụng kích điện khai thác hải sản

Đồn Biên phòng Lý Sơn thu giữ công cụ kích điện khai thác thủy sản. Ảnh: Văn Tánh

Khoảng 6 giờ ngày 16/10, tại vùng biển ven bờ cảng cá Lý Sơn, thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lý Sơn phát hiện Nguyễn Văn Hào (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Can (41 tuổi), cùng trú tại thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn, sử dụng 2 bộ kích điện tự chế để khai thác hải sản.

Theo lời khai, khoảng 5 giờ cùng ngày, hai người này mang theo các thiết bị đến khu vực biển ven bờ để lặn bắt hải sản thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tang vật.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 15/10, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lý Sơn cũng đã phát hiện Nguyễn Văn Tài (46 tuổi), trú tại thôn Đông An Vĩnh, có hành vi vi phạm tương tự.

Căn cứ Khoản 1, Điều 29, Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Việc sử dụng kích điện khai thác hải sản không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người sử dụng mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản ven bờ. Trước tình trạng này, Đồn Biên phòng Lý Sơn tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi khai thác thủy sản trái quy định.