Xử phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải gắn biển số bị che lấp trong đêm

Sáng 28/9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe tải có hành vi gắn biển số bị che lấp khi tham gia giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trước đó, số điện thoại đường dây nóng Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nhận thông tin phản ánh về một xe ô tô tải có biển số xe bị bùn đất che chữ và số đang lưu thông trên đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội) đã cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng xe mô tô cơ động tuần lưu để tiếp cận, dừng phương tiện và kiểm tra.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải gắn biển số bị che lấp khi tham gia giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29H-961.xx là Đ.V.C (sinh năm 1991, trú tại Phú Lương, Tuyên Quang). Tại thời điểm làm việc, lái xe này đã thừa nhận hành vi điều khiển xe ô tô gắn biển số bị che lấp.

Ngay trong đêm 27/9, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội) đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô tải nói trên. Căn cứ theo quy định pháp luật, lái xe bị xử phạt 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện thường xuyên kiểm tra, vệ sinh biển số, bảo đảm các chữ và số được hiển thị rõ ràng; không để bùn đất hoặc vật khác che lấp biển số khi tham gia giao thông.