Xử phạt 21 cơ sở cơ khí, đúc gia công 642 triệu đồng

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở đúc, gia công cơ khí gây ô nhiễm.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng ngày, thời gian qua, Công an phường Thiên Hương đã chủ động nắm tình hình, tham mưu Đảng ủy, UBND phường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố kiểm tra các cơ sở đúc, gia công cơ khí gây ô nhiễm tại tổ dân phố Kiền Bái 5.

Qua rà soát, kiểm tra thực địa, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 cơ sở, tổng số tiền 642 triệu đồng. Các chủ cơ sở được yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp khắc phục các vi phạm về xả khí thải, gây tiếng ồn và xả thải trái phép ra môi trường.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an phường Thiên Hương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và hỗ trợ pháp lý cho các hộ kinh doanh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường và chủ trương di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, chuyển đến các cụm công nghiệp, làng nghề đã được quy hoạch, nhằm từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm tại địa phương.