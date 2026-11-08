Xử phạt 2 xe đầu kéo tự ý cơi nới thùng xe, tổng tiền phạt trên 63 triệu đồng

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, đo kích thước thùng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả 2 phương tiện đều có hành vi tự ý cơi nới kích thước thùng xe. Hai lái xe vi phạm lần lượt là H.V.N, sinh năm 2001, trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang và P.T.V, sinh năm 1991, trú tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 lái xe về hành vi điều khiển xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13, Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Đồng thời, lập biên bản đối với chủ sở hữu 2 xe đầu kéo và 2 sơ mi rơ moóc là anh T.V.L, sinh năm 1980, trú tại tỉnh Lào Cai, về hành vi đưa phương tiện vi phạm tham gia giao thông. Tổng mức tiền phạt đối với các cá nhân liên quan trên 63 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, việc tự ý thay đổi kích thước thùng xe làm sai lệch kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi chở hàng vượt khả năng thiết kế, phương tiện có thể gây áp lực lên hệ thống phanh, lốp, trục và hệ thống treo, làm tăng nguy cơ mất lái, lật xe, tai nạn giao thông. Tình trạng này còn góp phần gây hư hỏng, xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến kích thước thùng xe, tải trọng phương tiện; đồng thời khuyến cáo chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định, không tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu phương tiện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.