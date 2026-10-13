Xử phạt 2 trường hợp mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép

Mới đây, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an xã Tổng Cọt tiến hành xác minh, làm việc với T.V.C. (SN 2007, trú tại xóm Pắc Hoan, xã Tổng Cọt) có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Quá trình xác minh, C. khai nhận, khoảng đầu tháng 6/2026, đã đặt mua 1 gậy ba khúc trên mạng xã hội Tiktok với số tiền 245.000 đồng, nhằm mục đích sử dụng cá nhân. Sau khi làm việc, C. đã tự giao nộp cho cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 32,5 triệu đồng đối với T.V.C. về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vân chuyển, sử dụng, mua, bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc sản xuất, nhập khẩu, sửa chữa, hoán cải trái phép vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”.

Đối tượng T.V.C. cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CACB

Ngoài ra, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Quang Trung tiến hành xác minh, làm việc với Đ.T.T. (trú tại xã Quang Trung). Tại cơ quan Công an, người này khai nhận vào khoảng đầu tháng 6/2026 đã đặt mua 1 gậy ba khúc trên mạng xã hội Tiktok với giá 280.000 đồng, nhằm mục đích sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, Đ.T.T. còn khai nhận vào khoảng tháng 1/2026, còn đặt mua trên mạng một súng cao su bằng kim loại với giá 400.000 đồng. Sau khi làm việc với cơ quan công an, T. đã tự nguyện giao nộp 2 vũ khí nói trên.

Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 67,5 triệu đồng về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vân chuyển, sử dụng, mua, bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc sản xuất, nhập khẩu, sửa chữa, hoán cải trái phép vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”

Việc phát hiện, xử phạt đối với các trường hợp mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.