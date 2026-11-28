Chiều 28/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, với tổng số tiền 16,75 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km89+700 Quốc lộ 70, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và ra hiệu lệnh dừng kiểm tra 2 xe mô tô mang biển kiểm soát 21B2-155.xx và 21C1-311.xx.

Tuy nhiên, cả hai người điều khiển phương tiện đều không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng mà tăng ga bỏ chạy, điều khiển xe lao về phía tổ công tác. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cán bộ đang làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng làm việc với người điều khiển xe máy vi phạm giao thông.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển hai phương tiện và tiến hành làm việc để xử lý theo quy định.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là H.Q.Q. (sinh năm 2006, trú tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21B2-155.xx. Qua làm việc, người này được xác định có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt số tiền 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thứ hai là B.V.C. (sinh năm 1996, trú tại xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21C1-311.xx. Ngoài hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, người này còn mắc 5 lỗi vi phạm khác, gồm: Không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe và không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Với 6 hành vi vi phạm giao thông trên, người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21C1-311.xx bị xử phạt tổng cộng 11,75 triệu đồng và tạm giữ 10 ngày để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi nhận được hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển cần giảm tốc độ, dừng xe an toàn theo hướng dẫn và phối hợp với lực lượng chức năng. Người tham gia giao thông tuyệt đối không tăng ga bỏ chạy, điều khiển phương tiện lao về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ hoặc thực hiện những hành vi có nguy cơ gây nguy hiểm cho người khác.