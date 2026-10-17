Xử phạt 2 lái xe đầu kéo chở cát để nước chảy xuống mặt đường

Sáng 17/12, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai lái xe đầu kéo có hành vi chở cát để nước chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc xác minh, xử lý phản ánh qua số điện thoại của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông liên quan đến tình trạng xe chở cát làm nước chảy xuống mặt đường trên Quốc lộ 32C, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 xác minh, xử lý theo quy định.

Xe chở cát để nước chảy xuống đường.

Qua xác minh, Tổ công tác Cụm 4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã làm việc với những người điều khiển phương tiện liên quan. Cụ thể, lái xe V.N.K (sinh năm 1993), điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-074.xx kéo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 19RM-017.xx, có hành vi chở hàng để nước chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông tại Km62+500, Quốc lộ 32C, xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 10/10/2026.

Trường hợp thứ hai là lái xe N.T.S (sinh năm 1971), điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 24H-037.xx kéo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 24RM-005.xx, có hành vi vi phạm giao thông tương tự tại cùng địa điểm và thời gian trên.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe đối với hai lái xe nói trên. Theo quy định, mỗi lái xe bị xử phạt từ 2 đến 4 triệu đồng.