Xử phạt 2 cá nhân livestream thông tin sai sự thật về 'vỡ đê'

Theo thông tin trước đó, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an xã Ba Đình phát hiện hai tài khoản Facebook cá nhân cùng lúc phát video trực tiếp (livestream) ghi lại hình ảnh sự cố tại bể xả của Trạm bơm tưới tiêu Nga Thiện. Đáng chú ý, trong quá trình phát sóng, hai chủ tài khoản liên tục khẳng định tại khu vực này đang xảy ra hiện tượng “vỡ đê”.

Cá nhân liên quan làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã lập tức tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa. Kết quả cho thấy, thực chất sự việc chỉ là sự cố vỡ bờ kênh tiêu tại bể xả của Trạm bơm tưới tiêu Nga Thiện, hoàn toàn không có chuyện “vỡ đê” như thông tin lan truyền.

Việc tung tin thất thiệt, thiếu căn cứ đúng thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp đã khiến hàng nghìn người theo dõi hoang mang, gây hoảng loạn dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai của chính quyền địa phương.

Vào cuộc truy xét, Công an xã Ba Đình đã nhanh chóng làm rõ hai cá nhân vi phạm là N.Đ.C và V.T.L (cùng trú tại xã Ba Đình) và gửi giấy triệu tập lên làm việc vào ngày 18/9.

Tại cơ quan Công an, cả C. và L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức rõ hậu quả từ sự thiếu hiểu biết của mình và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ các video đã đăng tải.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, Công an xã Ba Đình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Đ.C và V.T.L về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật”. Mức tiền phạt đối với hành vi này áp dụng từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng cho mỗi trường hợp.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và trách nhiệm khi sáng tạo, chia sẻ nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt trong thời điểm thiên tai, bão lũ. Mọi hành vi giật gân, "câu view" bằng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Người dân chỉ nên tiếp cận, lan truyền thông tin từ các kênh truyền thông chính thống đã được kiểm chứng.