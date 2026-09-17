Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH R-HVHK, địa chỉ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đang trưng bày để bán 07 sản phẩm trang sức tại khu vực kinh doanh, tổng trị giá theo giá niêm yết là 126.235.700 đồng.

Khánh Hòa xử phạt 190 triệu đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Qua kiểm tra trực quan, Đoàn kiểm tra nhận thấy trên các sản phẩm có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ, dùng cho chính mặt hàng đó, mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu LOUIS VUITTON đang được bảo hộ tại Việt Nam cho nhóm hàng hóa là trang sức.

Trên trang Facebook thuộc sở hữu của công ty cũng đăng hình ảnh các sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu để bán.

Do đó, Đội Quản lý thị trường số 8 đã tiến hành tạm giữ hàng hóa, phối hợp với đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu để đánh giá, xác định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hành vi: trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và cung cấp thông tin hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet, với tổng số tiền phạt 190 triệu đồng.

Trong thời gian đến, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Đội Quản lý thị trường số 8, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn được phân công quản lý nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.