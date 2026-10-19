Xử phạt 150 triệu đồng với hành vi tự ý san lấp, làm biến dạng đất nông nghiệp

Hiện trường, khu vực ông Phạm Văn Hiếu đã tự ý đưa các loại máy móc cơ giới gồm máy múc, xe tải ben và xe ủi vào khu vực thửa đất số 83 và 84, thuộc tờ bản đồ số 130 tại thôn Đắk Tiên để tiến hành cải tạo, san lấp địa hình

Chủ tịch UBND xã Đức An Võ Quốc Tuấn vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1989, hiện trú tại thôn 10, xã Đức An. Cá nhân này làm nghề nông và đang thuê lại diện tích đất rẫy của một hộ dân khác trên địa bàn để sản xuất.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do cơ quan chức năng lập đầu tháng 10 năm 2026, ông Phạm Văn Hiếu đã tự ý đưa các loại máy móc cơ giới gồm máy múc, xe tải ben và xe ủi vào khu vực thửa đất số 83 và 84, thuộc tờ bản đồ số 130 tại thôn Đắk Tiên để tiến hành cải tạo, san lấp địa hình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận toàn bộ diện tích đất sản xuất rộng 5.240,4 m² đã bị cào xới, biến dạng nghiêm trọng. Bề mặt đất bị hạ thấp từ 1 đến 3 mét và nâng cao từ 1 đến 4 mét so với hiện trạng ban đầu.

Khu vực vi phạm là đất dốc chuyên trồng cà phê và cỏ bụi, hoàn toàn không có công trình xây dựng hay nhà ở. Việc tự ý đưa máy móc vào đào đắp, san phẳng với quy mô lớn đã làm phá vỡ hoàn toàn kết cấu và địa hình tự nhiên của diện tích đất sản xuất nông nghiệp này.

Hành vi của ông Phạm Văn Hiếu được xác định đã vi phạm điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Qua kết quả kiểm tra thực địa của Phòng Kinh tế xã Đức An và đối chiếu với Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định các trường hợp không có tính khả thi và mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, cơ quan chức năng kết luận diện tích vi phạm nêu trên thuộc trường hợp không còn khả năng phục hồi lại hiện trạng ban đầu.

Cơ quan chức năng kết luận diện tích vi phạm trên thuộc trường hợp không còn khả năng phục hồi lại hiện trạng ban đầu

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc và không thể khắc phục hậu quả, theo đó, ông Hiếu bị phạt 75 triệu đồng cho hành vi làm biến dạng địa hình đất và phạt thêm 75 triệu đồng do vi phạm thuộc trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, tổng số tiền phạt phải nộp là 150 triệu đồng.

Quyết định xử phạt yêu cầu ông Phạm Văn Hiếu phải nghiêm chỉnh chấp hành và nộp toàn bộ số tiền phạt vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Quá thời hạn quy định, nếu cá nhân không tự nguyện nộp phạt sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm tiền chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa thanh toán.

Động thái xử phạt kiên quyết của chính quyền xã Đức An là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ tới các hộ dân và tổ chức trên địa bàn trong việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tránh tình trạng tự ý biến dạng địa hình dẫn đến tổn thất lớn về tài chính và chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật./.