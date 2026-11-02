Xử phạt 128 trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải

Thực hiện đợt cao điểm, Phòng CSGT đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt trên những tuyến đường thường xuyên có hoạt động vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng và các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nguy cơ vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe; tập trung vào việc phát hiện và xử lý các hành vi chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn và cải tạo phương tiện không bảo đảm quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra kích thước thành thùng xe tải có dấu hiệu vi phạm - Ảnh: B.T

Qua 15 ngày triển khai cao điểm, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 128 trường hợp vi phạm, dự kiến tổng số tiền phạt vi phạm hành chính khoảng 1,3 tỉ đồng. Trong đó, có 40 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 26 trường hợp vi phạm về quá khổ giới hạn và cải tạo phương tiện; áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định để trừ điểm giấy phép lái xe 33 trường hợp, tước giấy chứng nhận kiểm định 5 trường hợp, tước phù hiệu 5 trường hợp.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kết hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Kiên quyết không để các phương tiện vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng, tự ý cải tạo trái quy định tham gia giao thông. Qua đó, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, phòng ngừa tai nạn giao thông; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe. Xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.