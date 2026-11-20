Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tuệ Tĩnh phát hiện tài khoản TikTok của anh N.V.T (SN 2002, trú tại xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng) đăng tải video sử dụng hiệu ứng trang phục của lực lượng Cảnh sát giao thông, kèm theo nội dung thông tin sai sự thật.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định nội dung được đăng tải mang tính chất xuyên tạc sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an xã Tuệ Tĩnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.V.T về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Mức phạt là 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Tuệ Tĩnh khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không vì mục đích câu like, câu view mà phát tán nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật. Các hành vi vi phạm sẽ bị xác minh, xử lý theo quy định.