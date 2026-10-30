Xử phạt 12,5 triệu đồng trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an TP. Huế làm việc với ông T.K.G. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, ngày 27/10/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố phát hiện trang Facebook “Huế tin tức 24h” đăng tải bài viết trong các hội, nhóm trên địa bàn với nội dung: “Nóng nhất lúc này 2 thanh niên cố thủ trên mái nhà. #xuhuong - tại phường Dương Nỗ”, kèm đoạn video dài 2 phút 8 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng 2 một ngôi nhà.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đoạn video trên ghi lại vụ việc lực lượng chức năng truy bắt hai đối tượng tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, không phải tại phường Dương Nỗ, TP. Huế như thông tin đăng tải.

Tiến hành xác minh chủ tài khoản và quá trình đăng tải, Công an thành phố xác định ông T.K.G. là người đăng tải bài viết sai sự thật nói trên. Tại cơ quan công an, ông T.K.G. (chủ quản trị trang Facebook “Huế tin tức 24h”) thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt ông T.K.G. số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.