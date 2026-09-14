Xử phạt 12,5 triệu đồng người xúc phạm CSGT trên mạng xã hội

Ngày 14-9, Công an TP Đồng Nai cho biết, Công an xã Xuân Hòa vừa làm việc và xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C.A.L. (ngụ ấp Xuân Đà, xã Xuân Hòa) về hành vi đăng tải, bình luận nội dung xúc phạm lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, do nhiều lần bị lực lượng CSGT xử phạt vi phạm, ông L. nảy sinh tâm lý bức xúc và có bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Công an xã Xuân Hòa làm việc với người đàn ông xúc phạm lực lượng CSGT. Ảnh: CA TPĐN

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Hòa xác minh, làm việc với ông L. và xác định hành vi này thuộc trường hợp “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, ông L. thừa nhận hành vi sai phạm và chấp hành việc xử lý của cơ quan chức năng. Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Xuân Hòa đã ra quyết định xử phạt ông L. số tiền 12,5 triệu đồng.