Xử phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ xúc phạm lực lượng Công an trên mạng xã hội

Nội dung bà Y.P đăng tải trên mạng xã hội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Dục Nông phát hiện bà Y.P sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, bình luận những nội dung có tính chất xúc phạm uy tín của lực lượng Công an. Công an xã Dục Nông sau đó tiến hành xác minh nội dung liên quan và mời bà Y.P đến làm việc.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định hành vi của bà Y.P có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, bà Y.P thừa nhận hành vi vi phạm

Tại buổi làm việc, bà Y.P thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức việc đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xúc phạm uy tín lực lượng Công an là không đúng quy định và cam kết không tái phạm.

Công an xã Dục Nông đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Y.P về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ. Mức phạt là 12.500.000 đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Dục Nông khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận, không lan truyền thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hà Vy