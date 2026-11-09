Xử phạt 12,5 triệu đồng đối tượng mượn 'hơi men' đăng thông tin sai sự thật

Cơ quan Công an làm việc với P.P.L. (Ảnh:CACC)

Theo đó, Công an đã tiến hành lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm P.L.(SN 1992, ngụ TP Đồng Nai) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “P.L” đăng tải một số bài viết và bình luận có nội dung cho là lực lượng Công an xã Phú Nghĩa đã cố ý sử dụng xe ôtô để truy đuổi, làm ngã một nam thanh niên.

Đáng chú ý, chủ tài khoản còn dùng những lời lẽ kích động, kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ bài viết để “lấy lại công bằng”. Các bài đăng thu hút hàng trăm lượt like, bình luận và chia sẻ gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Phú Nghĩa đã khẩn trương vào cuộc xác minh và mời chủ tài khoản Facebook “P.L” là Phạm P.L. (SN 1992, thường trú tại xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai) đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Phạm P.L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. L. khai nhận, do bản thân đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi và nhận thức nên đã tự ý bịa đặt, soạn thảo và đăng tải thông tin sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý.

Sau khi được cán bộ Công an xã giải thích, P.P.L. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an xã Phú Nghĩa đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.P.L. với số tiền 12,5 triệu đồng.