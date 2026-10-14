Xử phạt 1 doanh nghiệp kinh doanh phân bón gần 155 triệu đồng

Đội QLTT số 8 kiểm tra mặt hàng phân bón.

Theo đó, vào ngày 23-7-2026, thông qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình hoạt động kinh doanh hàng hóa, Đội QLTT số 8 thuộc Chi cục QLTT tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế xã Trường Xuân tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 1 công ty kinh doanh phân bón trên địa bàn xã Trường Xuân.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã lấy 1 mẫu phân bón NPK gửi thử nghiệm chất lượng. Đồng thời, quá trình kiểm tra còn phát hiện hơn 100 bao phân bón có dấu hiệu vi phạm giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định; tổng trị giá gần 85 triệu đồng. Do đó, Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mẫu phân bón được lấy tại cơ sở có các chỉ tiêu chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, kết quả thử nghiệm mẫu và quá trình thẩm tra, xác minh các thông tin có liên quan, Đội QLTT số 8 xác định doanh nghiệp đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính gồm: Buôn bán phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Đội trưởng Đội QLTT số 8 đã ban hành quyết định xử phạt công ty này tổng số tiền gần 155 triệu đồng; trả lại toàn bộ tang vật vi phạm đã tạm giữ. Đồng thời, buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì hàng giả.