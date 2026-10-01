Xử nghiêm xe biển trắng kinh doanh vận tải chui

Xử lý cả tài xế và chủ xe

Những ngày cuối tháng 9/2026, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, nhiều tổ công tác của Phòng CSGT Hà Nội tiếp tục đồng loạt tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải.

Một xe biển trắng có dấu hiệu chở khách ở Hà Nội

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, trên nhiều tuyến cửa ngõ Thủ đô, lực lượng CSGT tăng cường, tuần tra kiểm soát. Trong đó, các tổ công tác tập trung phát hiện, xử lý nghiêm hành vi không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền.

Theo chân tổ công tác của Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Công an Hà Nội, PV ghi nhận lực lượng chức năng thường xuyên triển khai các kế hoạch kiểm soát trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình.

Điển hình như ngày 23/9, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 6 trường hợp ô tô vận tải chạy quá tốc độ quy định. Đối với hành vi không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền, CSGT trên tuyến này chưa phát hiện trường hợp nào.

Trong khi đó, trên quốc lộ 6 đoạn qua xã Xuân Mai (Hà Nội), Đội CSGT số 12 trong quá trình làm việc đã xác minh phản ánh của người dân về trường hợp một xe ô tô tải BKS nền trắng 30M-760.xx có nhiều hành vi vi phạm.

Chiều 29/8, lực lượng chức năng mời người điều khiển cùng chủ sở hữu và đưa phương tiện về trụ sở làm việc. Kết quả, với hành vi điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng hóa có thu tiền, tài xế này bị CSGT xử phạt 10 triệu đồng, chủ phương tiện bị phạt 26 triệu đồng.

Tăng cường xử lý, ngăn vi phạm

Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 ngày 26/12/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 15/8.

Đáng chú ý, Nghị định lần đầu bổ sung chế tài đối với hành vi điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe. Mức phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết, ngay sau khi Nghị định 238/2026 có hiệu lực, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 15/8 đến nay, lực lượng CSGT tại nhiều địa phương trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm.

Mới đây, chiều 25/9, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT TP Bắc Ninh) kiểm tra xe ô tô BKS nền trắng 12A-314.xx lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở bốn hành khách có thu tiền, với tổng số tiền 200.000 đồng, trên xe còn chở theo nhiều hàng hóa.

Đáng chú ý, phương tiện trên không kinh doanh vận tải hành khách nhưng lại thực hiện việc chở người có thu tiền. CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Một trường hợp khác, ngày 11/9, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) tuần tra trên quốc lộ 2B thuộc xã Tam Dương, kiểm tra xe ô tô chở khách 29 chỗ BKS nền trắng 14B-017.xx.

Lúc này, tài xế đang chở 20 người là công nhân Khu công nghiệp Khai Quang. Quá trình làm việc, nhiều hành khách trên xe cho biết, hàng ngày họ thỏa thuận với tài xế đưa đón đi làm, với số tiền trả mỗi tháng từ 500.000-600.000 đồng.

Ký hợp đồng, nhận đặt chỗ cũng bị phạt

Theo đại diện Cục CSGT, việc Nghị định 238/2026 lần đầu bổ sung chế tài đối với hành vi điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người, chở hàng hóa có thu tiền nhằm lập lại trật tự hoạt động vận tải và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Quy định nêu trên không chỉ xử lý trường hợp xe biển trắng không đăng ký kinh doanh vận tải có thu tiền, mà gồm một số hành vi khác như ký hợp đồng để chở người hay nhận đặt chỗ để chở người.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nhu cầu đi lại bằng các loại xe khách của người dân tăng cao, dẫn đến xuất hiện tình trạng xe ghép, ô tô chở khách hợp đồng trá hình.

Thời gian qua, các Đội CSGT địa bàn thường xuyên tăng cường tuần tra lưu động, tập trung kiểm tra xe vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe Limousine và xe con có dấu hiệu ghép tiện chuyến tại các tuyến trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga. Đáng chú ý, nhiều xe ô tô cá nhân biển số nền trắng không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách, hàng hóa có thu tiền chủ yếu liên hệ với người dân có nhu cầu đi lại thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội.

Nhiều tài xế khi bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý đã thừa nhận, họ chấp nhận trả phí mỗi tháng cho bên trực tổng đài, sau đó nhận thông tin và đón khách để chở qua lại từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố lân cận.

Để ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện, các điều kiện bảo đảm an toàn cho hành khách. Đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông như dừng, đỗ sai quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Đại diện Cục CSGT khẳng định, các hành vi đưa phương tiện kinh doanh vận tải nhưng không đăng ký kinh doanh, xe mang biển số nền trắng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền khi không đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh vận tải. Cục CSGT khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh vận tải nhưng sử dụng phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải; xe mang biển số nền trắng để chở khách, chở hàng hóa có thu tiền cần khẩn trương thực hiện thủ tục chuyển đổi sang xe kinh doanh vận tải, sử dụng biển số nền vàng theo quy định.