Xử lý xe tự chế sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương tuyên truyền, nhắc nhở ban quản lý chợ và tiểu thương không lưu thông xe tự chế ngoài phạm vi chợ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Ban Quản lý chợ tuyên truyền, yêu cầu các tiểu thương chỉ sử dụng xe tự chế trong phạm vi nội bộ chợ, không đưa phương tiện lưu thông trên các tuyến đường giao thông.

Các trường hợp được nhắc nhở đồng thời phải ký cam kết không tái phạm.

Bên cạnh đó, một tổ tuần tra lưu động được bố trí thường xuyên tại khu vực chợ và các tuyến đường xung quanh để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Qua 3 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp sử dụng xe tự chế lưu thông trái quy định. Các phương tiện vi phạm được đưa về bãi tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương tiện vi phạm được đưa về bãi tạm giữ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại úy Trịnh Văn Trọng, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương cho biết: “Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường quanh khu vực chợ đầu mối Đông Hương, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xe tự chế vi phạm, nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực chợ đầu mối”.