Xử lý xe taxi vi phạm nhiều lỗi, tổng mức phạt hơn 114 triệu đồng

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 279, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một tài xế taxi vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông, dẫn đến tổng mức xử phạt đối với người điều khiển và chủ phương tiện lên tới 114,4 triệu đồng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, ngày 27/9/2026, tại Km108+500 Quốc lộ 279, thuộc xã Văn Bàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thực hiện kiểm soát tốc độ bằng thiết bị chuyên dụng và phát hiện xe taxi Xanh SM mang biển kiểm soát 24H-016.XX lưu thông với tốc độ 57 km/h tại khu vực quy định tối đa 50 km/h.

Phương tiện vi phạm hành chính. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là anh P.A.L. (SN 1997, trú tại xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai).

Tổ công tác xác định tài xế này đã có 3 hành vi vi phạm gồm: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; không có giấy phép lái xe; sử dụng bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm giấy biên nhận của tổ chức tín dụng đã hết hiệu lực.

Với các lỗi vi phạm trên, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt người điều khiển phương tiện với tổng số tiền 22,4 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ phương tiện là Công ty cổ phần D.CN&T.M. Doanh nghiệp này bị xử phạt về hai hành vi gồm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, mức phạt 58.000.000 đồng; đưa phương tiện sử dụng giấy tờ đăng ký xe đã hết hiệu lực, mức phạt 34.000.000 đồng.

Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 92 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ phù hiệu vận tải. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với cả người điều khiển và chủ phương tiện trong vụ việc là 114,4 triệu đồng.