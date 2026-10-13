Xử lý xe ba bánh chở thép dài hơn 5m trên đường Quang Trung

Nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý

Ngày 12-10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Quang Trung - Quốc lộ 6, tập trung phát hiện, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa không bảo đảm quy định về trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng xe ba bánh, xe tự chế, xe máy chở hàng hóa cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đáng chú ý, một trường hợp điều khiển xe ba bánh chở các bó thép hộp mạ kẽm dài hơn 5m lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng vào nội thành đã bị phát hiện.

Người điều khiển phương tiện là ông N.X.T. (sinh năm 1961, trú tại xã Bình Minh, Hà Nội). Theo trình bày, người này được thuê vận chuyển số vật liệu trên với quãng đường hơn 10km.

Chiếc xe ba bánh tự chế chở hàng vào nội đô được phát hiện, xử lý

Mặc dù các đầu thanh thép đã được bọc lại, nhưng biện pháp này không thể loại bỏ những nguy cơ mất an toàn khi vận chuyển hàng hóa có chiều dài vượt xa kích thước thông thường của phương tiện. Chỉ cần phương tiện chuyển hướng, phanh gấp hoặc di chuyển qua đoạn đường đông người, phần thép nhô dài có thể va quệt với phương tiện khác, người đi bộ hoặc các công trình ven đường.

Dù đã được bịt qua loa ở đầu những thanh thép, nhưng nguy cơ tai nạn giao thông gây nguy hiểm đến tính mạng người xung quanh vẫn tiềm ẩn

Trong điều kiện giao thông đông đúc, một tình huống bất ngờ cũng có thể khiến người điều khiển không kịp xử lý, dẫn đến hậu quả khó lường.

Đáng lo ngại, việc sử dụng xe ba bánh không bảo đảm điều kiện an toàn để vận chuyển vật liệu xây dựng còn làm gia tăng nguy cơ mất cân bằng phương tiện, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển, nhất là khi phải tránh chướng ngại vật hoặc di chuyển qua những vị trí giao thông phức tạp. Sự chủ quan của người vận chuyển không chỉ đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng, sức khỏe của những người cùng tham gia giao thông.

Trường hợp điều khiển xe máy kéo theo xe khác được tổ công tác kiểm tra, xử lý

Cùng với trường hợp trên, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng xe kéo tự chế, xe máy chở hàng vượt quá giới hạn quy định. Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10, đơn vị duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ùn tắc giao thông.

Riêng ngày 12-10, lực lượng chức năng đã xử lý 5 trường hợp, gồm 3 trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh và 2 trường hợp xe ba bánh vi phạm quy định.

Việc phát hiện, xử lý trực tiếp trên các tuyến đường cho thấy công tác kiểm soát được triển khai nhằm ngăn chặn vi phạm ngay trong quá trình phương tiện lưu thông, không để những nguy cơ mất an toàn tiếp tục tồn tại trên đường phố.

Vi phạm vẫn tái diễn

Thời gian qua, lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe ba bánh tự chế, xe máy chở hàng cồng kềnh và phương tiện kéo theo xe khác trái quy định. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tái diễn phức tạp, đặc biệt tại khu vực ngoại thành, nơi có nhiều tuyến đường kéo dài, đi qua nhiều địa bàn và phục vụ nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa.

Trên những tuyến đường như vậy, các phương tiện chở hàng cồng kềnh có thể di chuyển qua nhiều khu dân cư, nút giao và đoạn đường có mật độ phương tiện khác nhau. Nếu việc kiểm soát không được duy trì thường xuyên, những phương tiện vi phạm có thể tiếp tục lưu thông trên quãng đường dài, làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm và gây mất ATGT tại nhiều vị trí.

Một xe ba bánh tự chế chở hàng trên QL6 cũng được kiểm tra

Đáng nói, một số người vận chuyển vẫn đặt lợi ích trước mắt lên trên yêu cầu bảo đảm an toàn, sử dụng phương tiện không phù hợp để chở hàng hóa có kích thước lớn, kéo theo xe hoặc tận dụng các loại xe tự chế nhằm phục vụ việc vận chuyển.

Đây là cách làm tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, kết cấu không phù hợp với tải trọng hoặc hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép đều có thể làm giảm khả năng kiểm soát khi lưu thông.

Hàng hóa cồng kềnh, quá khổ không chỉ gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện mà còn chiếm dụng không gian lưu thông, che khuất tầm nhìn, cản trở việc chuyển hướng và xử lý tình huống. Với các thanh kim loại dài, vật liệu xây dựng hoặc hàng hóa nhô ra ngoài thân xe, nguy cơ va quệt càng lớn khi đi qua nút giao, đoạn đường hẹp hoặc khu vực có nhiều xe máy, người đi bộ.

Hàng loạt phương tiện chở hàng hoá gây mất an toàn giao thông bị xử lý

Trong khi đó, xe ba bánh tự chế, xe kéo tự chế và việc kéo theo xe khác trái quy định có thể gây mất ổn định khi di chuyển, đặc biệt lúc phanh, tránh chướng ngại vật hoặc đi trên đoạn đường đông phương tiện.

Hệ lụy không dừng lại ở một vụ va chạm đơn lẻ. Khi xảy ra sự cố, hàng hóa rơi xuống đường hoặc phương tiện gặp nạn có thể khiến các phương tiện phía sau phải phanh gấp, chuyển làn đột ngột, kéo theo nguy cơ va chạm liên hoàn và ùn tắc giao thông. Nếu vật liệu kim loại dài va vào người đi đường, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng.

Bởi vậy, không thể coi việc chở hàng cồng kềnh, sử dụng xe tự chế hay kéo theo phương tiện khác trái quy định là những lỗi nhỏ có thể bỏ qua. Mỗi hành vi vi phạm đều có thể biến một chuyến vận chuyển thông thường thành nguy cơ tai nạn đối với cộng đồng. Việc chấp hành quy định về phương tiện, kích thước hàng hóa và an toàn khi vận chuyển phải được đặt lên hàng đầu, thay vì đánh đổi sự an toàn của người khác để tiết kiệm thời gian, chi phí.

Vẫn là câu chuyện mưu sinh, nhưng trước nguy cơ mất an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng thì vẫn phải được xử lý nghiêm

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp trái quy định để tham gia giao thông; không chở hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép; không điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc vật khác trái quy định. Các cá nhân, cơ sở kinh doanh và người thuê vận chuyển cần lựa chọn phương tiện phù hợp, bảo đảm điều kiện an toàn, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Cùng với đó, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, tập trung vào những nguy cơ trực tiếp đe dọa ATGT. Việc xử lý cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với đặc điểm từng tuyến đường, địa bàn, nhằm phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.