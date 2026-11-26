Theo Sở Y tế TP HCM, những ngày gần đây, trên Facebook, TikTok và YouTube xuất hiện trở lại đoạn video ghi lại phản ánh của thân nhân người bệnh về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế trong một ca trực đêm tại Khoa Nhịp tim học, Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua rà soát, Sở Y tế TP xác định vụ việc xảy ra vào đêm 1-8-2018 và đã được bệnh viện giải quyết ngay tại thời điểm đó.

Cụ thể, Ban Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết phản ánh của gia đình người bệnh. Sau khi được giải thích, gia đình chủ động gỡ bỏ bài đăng. Người bệnh tiếp tục được điều trị ổn định và xuất viện an toàn.

Bệnh viện cũng tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan trong kíp trực, đồng thời thông báo đến Phân hiệu phía Nam – Học viện Quân y để xử lý bác sĩ có liên quan theo quy định.

Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, việc đăng tải lại video sau hơn 8 năm nhưng không làm rõ thời điểm xảy ra vụ việc có thể khiến người xem hiểu nhầm đây là sự việc mới phát sinh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín Bệnh viện Nhân dân 115 mà còn tác động đến niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Nhân dân 115 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đề nghị hỗ trợ xác minh, ngăn chặn việc phát tán thông tin gây hiểu nhầm.

Đồng tình với kiến nghị của bệnh viện, Sở Y tế TP HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố phối hợp xác minh nguồn phát tán, làm rõ động cơ, mục đích và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh, ngành Y tế luôn cầu thị, tiếp thu những phản ánh chính đáng của người bệnh và thân nhân; Đồng thời kiên quyết xử lý sai phạm của nhân viên y tế, không né tránh, không bao che.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc phản ánh những hạn chế, sai sót nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh với hành vi sử dụng thông tin cũ, không đúng bối cảnh, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở y tế.

Sở Y tế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng nguồn gốc, thời điểm và tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, có trách nhiệm.