Xử lý vi phạm tại Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ: Quyền lợi của cư dân phải đặt lên hàng đầu

Những băn khoăn về nơi ở, công việc, việc học tập của con em được đại diện cư dân nêu cụ thể. Xử lý nghiêm sai phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân và chăm lo an sinh xã hội là những yêu cầu được chính quyền đặt ra trong từng bước thực hiện.

Các chung cư tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công. Ảnh: PV

Rà soát kỹ để xử lý đúng thẩm quyền

Theo Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 28-10-2026 của UBND phường Định Công, việc xử lý phải nghiêm minh, triệt để, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và được cấp thẩm quyền cho phép. UBND phường chủ trì cùng các sở, ngành thành phố trực tiếp kiểm tra hiện trường, xác định rõ số lượng, căn hộ, diện tích từng căn hộ xây dựng từ tầng 2 đến tầng 4 tại từng tòa nhà CT11, CT12A, CT12B, CT12C.

Trong tháng 10 và tháng 11-2026, phường kiểm tra hiện trạng toàn bộ 246 căn hộ (từ tầng 2 đến tầng 4) tại 4 tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C; thống kê từng tòa, từng tầng, từng căn hộ, xác định tình trạng chính chủ đang ở, cho thuê lại, đã chuyển nhượng; phối hợp liên ngành xác định các hạng mục được phép tồn tại, phải di dời, phải phá dỡ.

Tháng 11 và tháng 12-2026, các đơn vị phối hợp phục vụ xác định giá đền bù, cập nhật danh sách căn hộ phải di dời; chuẩn bị phương án vận động, tổ chức di dời, sử dụng diện tích sau di dời và bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Năm 2027, việc di dời được triển khai trên cơ sở phương án do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phường phối hợp nắm hoàn cảnh từng hộ, nhất là gia đình chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời tham mưu chính sách an sinh. Những vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, nhà ở thay thế, quyền lợi người dân được báo cáo thành phố và các sở, ngành. Việc phá dỡ các hạng mục thuộc diện phải phá dỡ dự kiến trong năm 2027-2028, sau khi đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Trong quá trình thực hiện, phường phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thông báo, hướng dẫn, tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân; những nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét. Các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông phải được bảo đảm trong suốt quá trình di dời.

Mong muốn được an cư và giải quyết thấu tình, đạt lý

Tại hội nghị, đại diện chi bộ, tổ dân phố, Ban Công tác mặt trận, ban quản trị và trưởng các tầng liên quan đã nêu ý kiến, kiến nghị.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố 27 Trần Lan Phương chia sẻ, chi bộ xác định đây là khu vực có đặc điểm quản lý, sử dụng tương đối phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều hộ gia đình, cá nhân. Việc xử lý các sai phạm tại đây tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, công việc và sự ổn định mà các hộ dân đã duy trì hơn 10 năm qua; đặc biệt là việc học tập của con em đang sinh sống tại khu dân cư.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố 27 phường Định Công Trần Lan Phương. Video: PV

Bà Trần Lan Phương đề nghị các cấp có phương án, lộ trình xử lý phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với các biện pháp xử lý theo quy định, tạo sự đồng thuận và giúp người dân yên tâm ở mức cao nhất có thể, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Theo Trưởng ban quản trị tòa CT12C Uông Văn Cương, qua tiếp xúc cư dân và trao đổi với đại diện tầng, nguyện vọng của bà con rất mong muốn được ở lại.

Trưởng ban quản trị tòa CT12C Uông Văn Cương. Video: PV

“Nếu vì mục đích chính trị, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai Kế hoạch số 349/KH-UBND của thành phố về xử lý sai phạm của chủ đầu tư, cư dân mong việc giải quyết được thấu tình, đạt lý, căn cứ đầy đủ vào các văn bản, quy định pháp luật của Nhà nước, để người dân không chịu thiệt và sớm ổn định cuộc sống”.

Đại diện cư dân, ông Nguyễn Hồng Thái đề nghị bảo đảm cho cư dân của 246 căn hộ quyền có nơi ở hợp pháp; quyền tham gia quản lý nhà nước, kiến nghị với cơ quan nhà nước; quyền sở hữu nhà ở, tài sản hợp pháp, đồng thời nêu 7 đề nghị. Đó là đề nghị cấp ủy Đảng, HĐND, UBND các cấp có thẩm quyền cho phép người dân tham gia vào quá trình thực hiện, đúng với quan điểm của Đảng là dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Thứ hai, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho chuyển đổi công năng từ trung tâm thương mại theo thiết kế trước đây thành nhà ở.

Thứ ba, đề nghị đại diện các tổ chức, lực lượng đã tham gia phê duyệt, kiểm tra, kiểm định các tòa CT11, CT12 trước đây, cho đến khi hoàn thành, trả lời để nhân dân được biết: Vì sao cách đây 10 năm đã kiểm tra, kiểm định, phê duyệt? Việc đó đúng hay sai? Nếu đúng thì mới cho làm, mới cho ở, hay là không biết có sai phạm? Nếu không biết thì trách nhiệm ở đâu, ai chịu trách nhiệm? Nếu biết nhưng vẫn để như vậy thì giải thích thế nào? Nhân dân đang mong có câu trả lời về nội dung này.

Thứ tư, đề nghị các cơ quan chức năng đánh giá khách quan giá trị thực chất của việc giữ lại căn hộ và việc chuyển đổi công năng. Thứ năm, việc xử lý các nội dung trong cùng một vụ án cần bảo đảm tính công bằng, đúng với bản chất của pháp luật.

Ông Nguyễn Hồng Thái, cư dân tòa nhà CT11, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Video: PV

Thứ sáu, đề nghị cán bộ các cấp gương mẫu trong thực hiện, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia giải quyết việc này, thông qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ bảy, mong các cơ quan báo chí, nhất là báo chí chính thống, đưa tin đầy đủ.

“Chúng tôi rất mong mọi vấn đề được nghiên cứu thấu đáo, giải quyết thấu tình, lấy lợi ích của nhân dân làm trọng. Chúng tôi tin tưởng các cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp sẽ gần dân, thực sự là những người để nhân dân luôn tin yêu”, ông Nguyễn Hồng Thái bày tỏ.

Bên cạnh các ý kiến nêu trên, một số ý kiến phát biểu tại hội trường đề nghị UBND thành phố xem xét áp dụng cơ chế xử lý đặc thù đối với các căn hộ tầng 2, 3, 4 thuộc 4 tòa nhà CT11, CT12A, CT12B, CT12C Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ theo hướng yêu cầu chủ đầu tư khắc phục toàn bộ sai phạm, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện hồ sơ pháp lý; đồng thời xem xét giữ lại căn hộ để ở và giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người dân sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền rà soát, công khai toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án. Bảo vệ quyền lợi người mua nhà ngay tình, bảo vệ quyền lợi cho cư dân để cư dân an cư lạc nghiệp...

Đồng hành và bảo vệ tối đa quyền lợi của cư dân

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và đặc biệt là quyền, lợi ích hợp pháp của đông đảo người dân đang sinh sống tại các tòa nhà.

“Xử lý nghiêm các vi phạm nhưng không được chủ quan, nóng vội; không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Mọi phương án xử lý, di dời, phá dỡ phải căn cứ kết quả rà soát liên ngành và quyết định của cấp có thẩm quyền”, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu tập trung xác định chính xác hiện trạng 4 tòa nhà, đối chiếu hồ sơ pháp lý với thực tế, làm rõ các hạng mục có dấu hiệu vi phạm, tồn tại về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy.

“Số liệu rà soát phải chính xác, khách quan, có kiểm chứng, không chỉ dựa vào báo cáo của chủ đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn thành phố xem xét, đề xuất phương án xử lý”, ông Nguyễn Tuấn Anh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh. Video: PV

Đối với chủ đầu tư, lãnh đạo phường yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp, không né tránh, không kéo dài thời gian; cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời hồ sơ pháp lý, quy hoạch, thiết kế, giấy phép xây dựng, hoàn công, quản lý vận hành và các tài liệu liên quan. Chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ khắc phục theo kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp thẩm quyền, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu chủ đầu tư khắc phục toàn bộ vi phạm của khối đế tòa nhà về đúng chức năng làm công cộng, thương mại, dịch vụ theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đối với phần diện tích thuộc các căn hộ đã di dời; ưu tiên sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng, các thiết chế văn hóa, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật và diện tích văn phòng, đỗ xe... Những hạng mục này chỉ phục vụ cho cư dân tòa nhà.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh. Video: PV

Đặc biệt quan tâm quyền lợi và đời sống của người dân, Chủ tịch UBND phường giao các phòng chuyên môn, Công an phường, các tổ dân phố 27, 28, 29, 30 và ban quản trị các tòa nhà tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của các hộ dân. Các trường hợp chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng cần hỗ trợ phải được chủ động rà soát để chuẩn bị phương án bảo đảm an sinh xã hội.

“Quan điểm chung của lãnh đạo thành phố là đồng hành và bảo đảm an sinh xã hội tối đa cho các cư dân. Chính quyền thành phố cũng như phường cam kết đồng hành cùng cư dân”, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Để bảo đảm tiến độ, ông Nguyễn Tuấn Anh giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ và các lực lượng chức năng. Các phòng chuyên môn phải phân công cán bộ phụ trách từng nội dung, xác định tiến độ, kết quả; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh. Video: PV

UBND phường Định Công cam kết thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được thành phố giao; chủ động phối hợp, không né tránh trách nhiệm, quyết tâm triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

“Chúng tôi đồng cảm với bà con nhân dân khi có sự thay đổi, xáo trộn cuộc sống, không ai muốn thay đổi cả. Nhưng tôi khẳng định và cam kết với các đồng chí, với trách nhiệm là Chủ tịch UBND phường: Thứ nhất là đồng hành với 246 hộ. Thứ hai, tôi khẳng định qua các cuộc họp của lãnh đạo thành phố và nghị quyết HĐND thành phố, chắc chắn 246 hộ có nhu cầu, có nguyện vọng thì về nơi ở mới, chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây tại thời điểm này”, Chủ tịch UBND phường Định Công khẳng định.

Ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu bắt tay vào rà soát hiện trạng, hồ sơ pháp lý, thống nhất số liệu đối với 4 tòa nhà, tạo cơ sở để thành phố xem xét, quyết định phương án xử lý. Mục tiêu được lãnh đạo phường xác định là xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm, bảo đảm kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, giữ ổn định địa bàn, nâng cao chất lượng môi trường sống và diện mạo đô thị tại khu vực.