Liên quan tới vụ việc, trong ngày 26/11/2026, PV Báo Đại đoàn kết khảo sát tại khu vực Bãi Măng, thôn Vân Côn, xã An Khánh, ghi nhận thực tế cho thấy, loạt cơ sở giặt là, nhuộm hấp công nghiệp xả thải ra sông Đáy đã bị cắt điện, dừng hoạt động, hiện đang tiến hành tháo dỡ hệ thống dây chuyền máy móc, di chuyển tài sản, trang thiết bị.

Các cơ sở bị cắt điện, dừng hoạt động, tháo dỡ di chuyển. Ảnh: Hà An.

Theo đó, loạt cơ sở giặt là, nhuộm hấp công nghiệp này hoạt động trên khu đất thuộc Bãi Măng, rộng khoảng 10 ha, bị UBND xã An Khánh (TP Hà Nội) ra thông báo ngừng cung cấp điện nước và buộc phải tháo dỡ, do vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Một cơ sở giặt là, nhuộm hấp công nghiệp tại khu vực Bãi Măng thuộc xã An Khánh. Ảnh: Hà An.

Trước đó, liên tiếp nhiều ngày giữa tháng 10/2026, qua khảo sát thực tế, PV Báo đại đoàn kết ghi nhận thực trạng nước thải có mùi hôi thối, màu xanh đen được xả thẳng ra sông Đáy, tại khu vực thuộc khu Bãi Măng, thôn Vân Côn, xã An Khánh, giáp ranh với xã Hưng Đạo (TP Hà Nội). Nguồn nước xả thải này bắt nguồn từ hoạt động của loạt cơ sở giặt là, nhuộm hấp công nghiệp tại chính khu vực Bãi Măng của thôn Vân Côn.

Bể lưu chứa chất thải quá trình nhuộm hấp, giặt là được xây dựng ngay lối ra vào cơ sở. Ảnh: Hà An.

Cũng khảo sát thực tế tại loạt cơ sở giặt là, nhuộm hấp công nghiệp có diện tích lên tới nhiều nghìn m2 này, PV Báo Đại đoàn kết ghi nhận quá trình sản xuất tấp nập, có nhiều lao động với nhiều nồi hơi, máy mài nhuộm, nhiều thùng phuy nhựa đựng hóa chất và nhiều máy giặt công nghiệp loại lớn… Theo đó, nước thải có màu xanh đen, mùi hôi nồng nặc rất khó chịu từ quá trình giặt là, nhuộm hấp công nghiệp được dẫn tới bể xây bằng gạch, xi măng, rồi sau đó xả thẳng ra sông Đáy.

Cận cảnh nước thải của cơ sở giặt là, nhuôm hấp công nghiệp. Ảnh: Hà An.

Với những thông tin ghi nhận thực tế đã được, PV Báo Đại đoàn kết chuyển tới ông Phùng Bá Nhân - Bí thư Đảng ủy xã An Khánh, ông Hồ Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND xã An Khánh nội dung ghi nhận loạt cơ sở giặt là, nhuộm hấp công nghiệp xả thải ra sông Đáy.

Tới ngày 29/10/2026, UBND xã An Khánh ra thông báo số 3418/UBND-HTNNMT về việc ngừng cung cấp điện đối loạt hộ kinh doanh giặt là, nhà hàng, cơ sở sản xuất cơ khí... nêu trên (có địa chỉ tại khu Bãi Măng, thôn Vân Côn, xã An Khánh).

Nội dung thông báo nêu rõ “ngày 22/10/2026, qua kiểm tra tại khu Bãi Măng, thôn Vân Côn, xã An Khánh phát hiện các hộ kinh doanh giặt là Trần Ngọc Tú, hộ kinh doanh Phương Nam Jean, hộ kinh doanh giặt là Nhật Long đang hoạt động giặt mài; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vũ Quyết đang hoạt động sản xuất cơ khí; Nhà hàng Sông Đáy đang hoạt động kinh doanh ăn uống và Khu Tree Farm đang hoạt động làm nông trại trải nghiệm cho học sinh đã có hành hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Phía sau một cơ sở giặt là, nhuộm hấp công nghiệp ở khu Bãi Măng. Ảnh: Hà An.

Và để bảo đảm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, đất đai, phòng chống cháy nổ, UBND xã An Khánh có ý kiến như sau: đề nghị UBND xã Hưng Đạo, Phòng Kinh tế xã Hưng Đạo đôn đốc, chỉ đạo Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Lư thực hiện ngay việc ngừng cung cấp điện đối với các hộ kinh doanh giặt là Trần Ngọc Tú; hộ kinh doanh Phương Nam Jean; hộ kinh doanh giặt là Nhật Long; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vũ Quyết; Nhà hàng Sông Đáy và Khu Tree Farm.

Cận cảnh cơ sở nhuộm hấp công nghiệp. Ảnh: Hà An.

Giao Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã An Khánh phối hợp Phòng Kinh tế xã An Khánh, Công an xã An Khánh đôn đốc thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND xã để xem xét, chỉ đạo. UBND xã An Khánh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện”. Thông báo trên được ông Nguyễn Duy Giang, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh ký, đóng dấu.

Về nội dung thông báo nêu trên, ông Bùi Thế Gia, Trưởng Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã An Khánh cho biết, loạt hộ kinh doanh giặt là, nhuộm hấp công nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí, nhà hàng, được xây dựng trên thửa đất 64 (đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64-CP cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng) có diện tích khoảng 10 ha.

Thửa đất này nằm ngay ven bờ sông đáy, tiếp giáp với địa bàn xã Hưng Đạo (TP Hà Nội). Để đi vào hoạt động, loạt hộ kinh doanh giặt là, nhuộm hấp này đã tiến hành mua điện từ Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Lư (xã Hưng Đạo). Ông Gia cho biết thêm, các hộ kinh doanh giặt là, nhuộm hấp công nghiệp này không có hệ thống xử lý nước thải và đã hoạt động tại khu vực Bãi Măng, thôn Vân Côn, xã An Khánh từ nhiều năm qua.

Trong sáng ngày 12/11/2026, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, đại điện Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Lư, lãnh đạo Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường Hưng Đạo cho biết, đã thực hiện cắt điện theo Thông báo số 3418/UBND của UBND xã An Khánh. Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Bùi Thế Gia, Trưởng Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã An Khánh cho biết, không chỉ thực hiện cắt điện, cắt nước, mà toàn bộ các công trình vi phạm nêu trên còn phải tự tháo dỡ. Trường hợp không tự tháo dỡ, phòng chức năng của UBND xã An Khánh sẽ tiến hành lập hồ sơ và lên phương án cưỡng chế.