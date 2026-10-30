Xử lý vi phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh: Nỗi mong mỏi của người dân toà nhà CT6 Kiến Hưng

Nghị quyết vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua mở hướng giải quyết những tồn tại kéo dài, thể hiện trách nhiệm của thành phố trong bảo vệ người mua nhà, giữ nghiêm kỷ cương và gắn xử lý vi phạm với tái thiết đô thị.

Với hàng loạt căn hộ đang chờ phương án cụ thể, quyết sách ấy mang theo kỳ vọng về quyền lợi được bảo đảm, cuộc sống an toàn và niềm tin an cư.

Quyết sách được đón đợi từ cuộc sống

Chung cư CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Đỗ Đạt

Điều ông Trịnh Văn Chúc (cư dân căn hộ 2904, tòa CT6C), nhắc nhiều trong cuộc trò chuyện với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là quãng thời gian 14 năm kể từ khi nhận nhà. Với một gia đình, đó là một chặng dài gây dựng cuộc sống. Với cư dân nơi đây, quãng thời gian ấy còn gắn với sự chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và những vướng mắc ảnh hưởng đến sinh hoạt, học hành, làm ăn…

Ông Chúc kể, khi mua căn hộ, gia đình không biết công trình có sai phạm về quy hoạch. Sau này, khi việc nhập khẩu, cấp giấy chứng nhận gặp trở ngại, người dân mới hiểu những hệ lụy từ sai phạm của chủ đầu tư. Không có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, người muốn thế chấp vay vốn kinh doanh, người có nhu cầu chuyển nhượng căn hộ đều khó thực hiện; nhiều con trẻ phải học hành trái tuyến. “Có người đã qua đời mà chưa được thấy giấy chứng nhận căn nhà mình mua”, ông Chúc chia sẻ.

Bởi vậy, Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả tại 12 dự án, được HĐND thành phố Hà Nội thông qua ngày 28-10, mang đến cho ông và nhiều cư dân nơi đây niềm hy vọng lớn. Cư dân đón nhận quyết sách từ chính trải nghiệm của người mua nhà đã nhiều năm chờ tháo gỡ vướng mắc.

Ông Trịnh Văn Chúc. Ảnh: PV

Theo ông Trịnh Văn Chúc, Nghị quyết được HĐND thành phố thông qua có giá trị rất lớn ở nhiều khía cạnh khi hướng xử lý vừa giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người mua nhà.

Nghị quyết còn mang ý nghĩa nhắc nhở các chủ đầu tư khác tuân thủ pháp luật, tránh để người mua nhà tiếp tục chịu thiệt thòi và cơ quan nhà nước phải giải quyết hậu quả kéo dài. “Chúng tôi rất tin tưởng vào những gì HĐND thành phố đã quyết nghị”, ông bày tỏ.

Sự tin tưởng ấy cũng hiện rõ trong câu chuyện của ông Lê Xuân Thái (căn 210 CT6A2). Tuy nhiên, hoàn cảnh của gia đình ông có điểm khác. Căn hộ ông Thái ở đã có “sổ hồng”. Đây là cơ sở để ông tin tưởng được an cư và yên tâm sinh sống.

Nay, trước thông tin rà soát các phần diện tích thuộc khu vực khối đế, ông nóng lòng muốn biết căn hộ của mình sẽ được xem xét ra sao. Tuổi đã cao, ông mong tiếp tục được an cư; nếu thuộc trường hợp phải di dời theo phương án phê duyệt, nguyện vọng của ông là quyền lợi của gia đình ông và những trường hợp tương tự được nhìn nhận đầy đủ, giải quyết thỏa đáng, thấu lý, thấu tình.

Ông Lê Xuân Thái. Ảnh: PV

Một người chờ được cấp giấy chứng nhận, một người đã mua nhà có giấy chứng nhận, cả hai trường hợp đều cho thấy tính phức tạp của việc xử lý tồn tại tại chung cư CT6. Mỗi căn hộ gắn với một quá trình mua bán, sử dụng và những quyền lợi cụ thể. Từ thực tế ấy, sự chủ động tìm cơ chế tháo gỡ của thành phố càng có ý nghĩa hơn.

Đây là một bài toán lớn nhằm xử lý những điểm nghẽn từ thực tiễn cuộc sống. Xử lý những sai phạm kéo dài cả thập kỷ trong khi người dân đã sinh sống ổn định, đồng thời bảo đảm an toàn công trình và khắc phục áp lực hạ tầng. Cơ chế đặc thù mở ra hướng giải quyết cho những tình huống khó, gắn trách nhiệm xử lý vi phạm với trách nhiệm bảo vệ cuộc sống người dân.

Tinh thần đó được thể hiện rõ trong nội dung được HĐND thành phố thông qua: Người mua, nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục và các chi phí thuộc trách nhiệm của mình.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, UBND thành phố quyết định sử dụng nguồn bảo đảm nghĩa vụ của chủ đầu tư hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài sản chủ đầu tư để thực hiện.

Cư dân có thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh với mức tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng, chi trả một lần do chủ đầu tư thực hiện...

Đó là cơ sở quan trọng để những người như ông Chúc, ông Thái và hàng trăm cư dân gửi gắm niềm tin. Những vướng mắc về nơi ở được đặt trong một hướng giải quyết tổng thể, có nguyên tắc bảo vệ người dân và xác định trách nhiệm của các bên.

Tái thiết đô thị từ yêu cầu bảo vệ con người

Đồng tình với xử lý vi phạm, cư dân mong muốn mở hướng mới cho cuộc sống ở những nơi này. Trong không gian chật hẹp, đường nội bộ chung cư CT6 Kiến Hưng bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô. Tòa nhà chỉ có một tầng hầm trông giữ xe máy, nay cũng quá tải. Không gian đi lại bị thu hẹp, nỗi lo ách tắc và mất an toàn luôn thường trực.

Đường đi trong khu chung cư bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô. Ảnh: PV

Tại phần lõi khối đế ở tầng 2, tầng 3, chủ đầu tư chia mặt bằng thành những căn hộ khoảng 40-50m². Không có ban công, các hộ phơi quần áo ngay trong hành lang; cục nóng điều hòa cũng được lắp đặt ở hành lang trong nhà. Một cư dân ở đây ví von, các căn nhà ở tầng 2, 3 như "ma trận", bởi không có đường lối theo thiết kế, người không rành đi vào sẽ không biết đường ra. Những nhu cầu sinh hoạt dồn vào không gian chung khiến khu vực thêm chật chội, ngột ngạt.

Ông Trịnh Văn Chúc cho biết, vào mùa hè, việc nhiều căn hộ cùng sử dụng điều hòa trong điều kiện thiếu thông thoáng càng làm cuộc sống khó khăn. Từ thực trạng ấy, ông nhìn nhận việc khôi phục công năng, sắp xếp lại không gian có ý nghĩa trực tiếp với cả người phải chuyển đi và người tiếp tục ở lại.

Hành lang chung cư trở thành nơi phơi quần áo. Ảnh: PV

Vì thế, trong sự đồng tình với nghị quyết có cả kỳ vọng lấy lại những không gian phục vụ cộng đồng. Nhiều cư dân hình dung nếu công năng được bố trí phù hợp, khu nhà sẽ có thêm nơi để xe, chỗ sinh hoạt chung, giao thông nội bộ thuận tiện hơn. Cư dân mong mỏi việc xử lý sai phạm đem lại thay đổi thực chất cho môi trường sống.

Tại phiên họp, dự thảo Nghị quyết đã nêu rõ, sau khi hoàn thành việc di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm cải tạo, hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng phù hợp với thực tiễn dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm cải tạo, bổ sung hạ tầng theo phương án được phê duyệt. Việc xem xét công trình tồn tại có điều kiện cũng gắn với an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hạ tầng thiết yếu.

Bởi vậy, ý nghĩa của quyết sách vượt ra ngoài việc giải quyết hồ sơ từng căn hộ. Khắc phục vi phạm còn là cơ hội cải thiện điều kiện sống, trả lại không gian chung, giảm những bất cập mà cư dân đã chịu đựng nhiều năm.

Trong quá trình ấy, quyền lợi của người phải di dời là mối quan tâm lớn. Ông Lê Xuân Thái (căn hộ 210 tòa CT6A2) mong trường hợp đã có giấy chứng nhận được rà soát kỹ lưỡng; phương án xử lý thể hiện rõ căn cứ, mục đích và chính sách thấu lý, thấu tình đối với các trường hợp này.

Còn với ông Trịnh Văn Chúc, mong muốn rất rõ ràng và chính đáng: Cư dân đã chờ đợi 14 năm nên không thể chỉ nghe những lời hứa. Cư dân phải được nhìn thấy căn nhà, biết rõ điều kiện sinh sống và căn hộ phải có đầy đủ pháp lý, chất lượng bảo đảm.

Ông Trịnh Văn Chúc. Ảnh: PV

Theo ông Trịnh Văn Chúc, Nghị quyết thật thấu tình, đạt lý, hợp lòng dân. Những người phải chuyển đi cũng cảm thấy yên tâm khi được đền bù theo giá thị trường, được ưu tiên mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm.

Với những người được ở lại, sau 14 năm chờ đợi, mong mỏi, đến nay cũng thấy nhẹ lòng. "Chúng tôi cảm ơn HĐND thành phố đã có một nghị quyết hợp lòng dân như vậy”, ông Chúc chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng. Ảnh: PV

Với những phần việc và trách nhiệm rất lớn đặt ra cho cấp xã, phường, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng cho biết, sau khi UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết, phường sẽ chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để thực hiện với mục tiêu bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân tại dự án.

Từ thực tiễn tại chung cư CT6 Kiến Hưng, có thể thấy, sự đồng thuận được xây dựng trên niềm tin kỷ cương pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân cùng được bảo vệ. Nỗ lực của Hà Nội đang mở hướng giải quyết một tồn tại lớn, cũng là đáp lại sự chờ đợi của những gia đình đã gắn bó nơi đây hơn một thập kỷ. Đích đến được cư dân mong mỏi là quyền lợi rõ ràng, chỗ ở an toàn và cuộc sống ổn định - những kết quả cụ thể để niềm tin vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tiếp tục được bồi đắp.