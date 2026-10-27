Xử lý vi phạm khi lái xe sử dụng điện thoại

Cán bộ Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi đang lái xe diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhất là tại các tuyến đường nội thành, các đoạn qua khu công nghiệp và quốc lộ 2. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông. Ghi nhận tại các tuyến đường không khó bắt gặp hình ảnh người điều khiển xe máy vừa lái xe vừa nghe điện thoại, thậm chí vừa lướt mạng xã hội, xem video. Đối với ô tô, nhiều tài xế kẹp điện thoại trước vô lăng để xem bản đồ, gọi video call.

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe.

Cụ thể, đối với xe ô tô, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển xe, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với xe gắn máy, phạt tiền từ 800.000 đồng - 1.000.000 đồng đối với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn sẽ bị phạt từ 10 - 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với xe đạp, xe đạp máy: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Hùng, lái xe khách tuyến Tuyên Quang - Hà Nội cho biết: “Nhiều lúc khách gọi, theo phản xạ là cầm điện thoại lên nghe, nhưng giờ chúng tôi đều phải tấp vào lề mới dám nghe, vì vừa nguy hiểm, vừa sợ bị phạt nặng”.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý hơn 120 trường hợp lái xe sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, phạt tiền hơn 300 triệu đồng. Xử lý qua cả hệ thống camera giám sát và tuần tra trực tiếp.

Để giảm thiểu vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chỉ đạo các tổ, đội tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt vào khung giờ cao điểm, tại các nút giao thông phức tạp. Đồng thời, sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh, camera phạt nguội trên các tuyến đường để ghi hình, xử lý.

Bên cạnh xử lý, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng. Lực lượng CSGT phối hợp với các cơ quan báo chí, chính quyền cơ sở, các trường học tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng điện thoại khi lái xe. Khuyến cáo người dân nếu cần nghe điện thoại, xem bản đồ thì phải dừng xe ở vị trí an toàn, đúng quy định.

Sử dụng điện thoại khi lái xe là hành vi nguy hiểm, đánh đổi sự an toàn của bản thân và người khác chỉ vì một cuộc gọi, một tin nhắn. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành, “đã lái xe không dùng điện thoại” để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.