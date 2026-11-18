Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn gồm: Lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Thực hiện việc đo nồng độ cồn qua thiết bị kĩ thuật đo nồng độ cồn bằng hơi thở.

Đồng thời, người được kiểm tra thông tin về nhân thân, địa chỉ, phương tiện đang điều khiển (hoặc CSGT chỉ cần kiểm tra mã định danh cá nhân của người được kiểm tra nồng độ cồn); Nếu có vi phạm, người vi phạm công nhận kết quả đo trên máy (CSGT in kết quả từ máy cho người vi phạm nắm bắt); Dữ liệu từ máy đo nồng độ cồn được chuyển vào hệ thống.

Lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo vi phạm cho chủ xe qua VNeTraffic. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống; Không phải lập biên bản vi phạm hành chính, mà CSGT có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào mức độ vi phạm nồng độ cồn theo quy định của pháp luật.

Người vi phạm tiến hành nộp phạt vi phạm hành chính thông qua ứng dụng VNeTrafic.

Đặc biệt, trường hợp phương tiện không cần phải xác minh (chính chủ hoặc chứng minh được chủ xe), nếu có người thân của người vi phạm đủ điều kiện điều khiển phương tiện tới nơi xử lý vi phạm, CSGT tiến hành bàn giao phương tiện trả cho chủ xe.

Cũng theo Cục CSGT, quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp (VNeTraffic) mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.