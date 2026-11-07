Xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Đan Phượng: Khi cán bộ Mặt trận vào cuộc

Sâu sát cơ sở, hóa giải vướng mắc ngay từ địa bàn

Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng đã tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ các hộ dân để tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình. Với phương châm “đi từng ngõ, gặp từng hộ”, đội ngũ cán bộ Mặt trận từ xã đến thôn đã kiên trì đến từng nhà, gặp từng người để phân tích rõ quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất, cũng như những hệ lụy pháp lý từ việc tự ý chuyển mục đích sử dụng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Đan Phượng xuống tận hộ dân để tuyên truyền, vận động. Ảnh: ĐP

Đánh giá về vai trò của lực lượng cơ sở, ông Nguyễn Văn Luận, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Thành cho biết Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát huy tối đa vai trò là "cánh tay nối dài" của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Chi bộ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ chủ trương và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Thực tế công tác vận động ghi nhận không ít trường hợp băn khoăn về quyền lợi, giá trị đất đai, hoặc xuất hiện tâm lý so sánh giữa các hộ. Đặc biệt, với những công trình vi phạm tồn tại từ lâu, gắn liền với sinh hoạt và kinh tế gia đình, quá trình thuyết phục đòi hỏi sự linh hoạt và kiên trì rất lớn.

Bước sang giai đoạn 2 trong kế hoạch xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của xã Đan Phượng, trên địa bàn thôn Tân Thành vẫn còn hơn 100 hộ cần tiếp tục được tuyên truyền, vận động. Ông Nguyễn Văn Luận chia sẻ thêm, Ban Công tác Mặt trận xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, không thể nóng vội; đồng thời phải phân loại từng nhóm hộ, tìm hiểu kỹ nguyên nhân chưa đồng thuận để có giải pháp phù hợp.

Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Nga Nguyễn

Tại thôn Bãi Thụy, nhờ sự sát sao của chính quyền cùng công tác dân vận tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nhiều gia đình đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Nói về cách làm ở cơ sở, Bí thư Chi bộ thôn Bãi Thụy Lâm Ngọc Năm nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn đã phối hợp cùng cơ quan chuyên môn kiên trì gặp gỡ từng hộ. Đối với các gia đình có nhiều tài sản hoặc gặp khó khăn, lực lượng chức năng chủ động hướng dẫn, hỗ trợ phương án di chuyển để vừa bảo đảm đời sống người dân, vừa giữ đúng tiến độ chung.

Khơi thông sức mạnh đồng thuận, giữ vững kỷ cương quản lý

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận, kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đan Phượng đã đạt được những chuyển biến đáng ghi nhận. Ngay trong giai đoạn 1, toàn bộ 14/14 trường hợp vi phạm đều được triển khai khắc phục.

Sang giai đoạn 2, tính đến cuối tháng 10-2026, xã Đan Phượng đã ban hành thông báo tự tháo dỡ đến 51/54 hộ gia đình (3 hộ còn lại đã tự giác tháo dỡ từ trước). Trong số này, có 14 hộ đã hoàn tất việc khắc phục vi phạm; 33/47 hộ đang tích cực tháo dỡ công trình và vận chuyển tài sản ra khỏi khu đất. Đối với 2 trường hợp cố tình không chấp hành, UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

Cán bộ MTTQ và tổ công tác của xã Đan Phượng tuyên truyền, vận động quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Ảnh: Nga Nguyễn

Để có kết quả này, theo Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thịnh, sức mạnh tổng hợp từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến các đoàn thể và chính quyền cơ sở, chính là yếu tố then chốt tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân.

Thực tế cho thấy công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên, liên tục, trực tiếp đến từng trường hợp, kết hợp giữa tuyên truyền chung và vận động cá biệt. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo niềm tin và thúc đẩy ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy cho biết, Mặt trận sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt dư luận, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường; kiên trì thuyết phục các trường hợp còn vi phạm để chung tay giữ vững kỷ cương, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Đan Phượng ngày càng văn minh và phát triển.