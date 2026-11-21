Công an xã Kim Điền làm việc với chị L.

Ngày 18-11, Công an xã Kim Điền đã mời chị L. đến trụ sở để làm việc, xác minh, làm rõ nội dung bình luận và tính chất, mức độ của hành vi. Tại buổi làm việc, Công an xã đã phân tích, làm rõ những tác động tiêu cực của việc sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, công kích cá nhân trên mạng xã hội; đồng thời yêu cầu cá nhân liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử trên không gian mạng và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.