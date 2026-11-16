Xử lý trường hợp bình luận tiêu cực trên mạng

Công an xã Nông Sơn làm việc với N.Đ.T.

Công an xã Nông Sơn đã mời N.Đ.T. đến làm việc và đối tượng khai do không đồng tình với một số quy định của pháp luật nên đã bình luận có nội dung xúc phạm lãnh đạo khi tiếp cận bài viết có liên quan đăng trên trang mạng phản động. Sau khi được Công an xã phân tích rõ tính chất, mức độ sai phạm và hậu quả pháp lý có thể phải chịu theo quy định của pháp luật, đối tượng đã thừa nhận sai phạm, đã gỡ bỏ bình luận và viết cam kết không tái phạm. Công an xã khuyến cáo người dân không truy cập, theo dõi, bình luận, chia sẻ thông tin trên các trang mạng phản động, chống đối; không đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.