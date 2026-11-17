Công an phường Thanh Khê làm việc với H.N.H.V.

Qua xác minh, người điều khiển flycam là anh H.N.H.V. và đã thực hiện một lượt bay trong thời gian 11 phút, ở độ cao khoảng 13m, vị trí bay nằm trong khu vực cấm bay theo quy định. Làm việc với cơ quan Công an, anh V. thừa nhận đã sử dụng flycam thực hiện chuyến bay nêu trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Công an phường Thanh Khê đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc cùng tang vật vi phạm đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP Đà Nẵng để xử lý theo thẩm quyền.