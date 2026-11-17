Xử lý trường hợp bay flycam trong vùng cấm
Ngày 16-11, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Phòng kĩ thuật nghiệp vụ- Công an TP Đà Nẵng, phát hiện một flycam hoạt động tại khu vực trước số 282- Hoàng Thị Loan (phường Thanh Khê).
Qua xác minh, người điều khiển flycam là anh H.N.H.V. và đã thực hiện một lượt bay trong thời gian 11 phút, ở độ cao khoảng 13m, vị trí bay nằm trong khu vực cấm bay theo quy định. Làm việc với cơ quan Công an, anh V. thừa nhận đã sử dụng flycam thực hiện chuyến bay nêu trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Công an phường Thanh Khê đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc cùng tang vật vi phạm đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP Đà Nẵng để xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-ly-truong-hop-bay-flycam-trong-vung-cam-post361125.html