Kiểm soát chặt chất thải thứ cấp từ điện rác

Tại tọa đàm "Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác" do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức, ngày 25/11, ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng), cho biết, công nghệ đốt rác phát điện đang góp phần giảm áp lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hạn chế sự phụ thuộc vào phương thức chôn lấp truyền thống.

Ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng) tại tọa đàm.

Ước tính, năm 2026, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn Hà Nội đạt trên 9.000 tấn/ngày. Hiện, khoảng 7.250 tấn/ngày được xử lý tại hai nhà máy điện rác, gồm Nhà máy điện rác Sóc Sơn với công suất 5.000 tấn/ngày và Nhà máy điện rác Seraphin với công suất 2.250 tấn/ngày. Tổng công suất phát điện của hai nhà máy đạt 127 MW.

Tuy nhiên, quá trình đốt không đồng nghĩa với việc chất thải được xử lý hoàn toàn. Bên cạnh điện năng được tạo ra, các nhà máy còn phát sinh những dòng chất thải thứ cấp, trong đó tro bay cần được đặc biệt quan tâm do thành phần phức tạp và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ông Tạ Văn Luân chia sẻ, tro bay là một trong những loại chất thải rắn chính phát sinh từ quá trình đốt chất thải rắn sinh hoạt. Đặc điểm đáng chú ý là tro bay điện rác thường có hàm lượng muối hòa tan cao, độ kiềm lớn và nguy cơ chứa các chất độc hại ở nồng độ đáng kể. Vì vậy, không thể đánh đồng tro bay điện rác với tro bay từ các nhà máy nhiệt điện than, càng không thể sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng khi chưa được đánh giá và xử lý phù hợp.

Việc xử lý tro bay đòi hỏi công nghệ phức tạp, tập trung vào loại bỏ muối hòa tan, ổn định kim loại nặng và kiểm soát chất ô nhiễm hữu cơ độc hại. Trước khi lựa chọn công nghệ, cần phân tích đầy đủ các chỉ tiêu vật lý, hóa học, mức độ nguy hại và những yếu tố phục vụ lựa chọn phương pháp xử lý.

Ông Tạ Văn Luân cho biết, hiện có bốn nhóm công nghệ xử lý tro bay chủ yếu. Trong đó, công nghệ ổn định hóa - hóa rắn có quy trình tương đối đơn giản, chi phí đầu tư và vận hành thường thấp hơn công nghệ nhiệt độ cao. Tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu cố định chứ không loại bỏ hoàn toàn chất ô nhiễm, đồng thời có thể làm tăng khối lượng chất thải sau xử lý.

Công nghệ xử lý hóa học, đặc biệt là rửa tách muối, giúp cải thiện chất lượng nguyên liệu và tạo điều kiện cho các công nghệ tiếp theo. Dù vậy, phương pháp này đòi hỏi hệ thống xử lý nước thải, quản lý bùn thải phù hợp và không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn kim loại nặng hay phá hủy các chất ô nhiễm hữu cơ độc hại.

Với công nghệ xử lý nhiệt độ cao, tro bay được nung, thiêu kết hoặc làm nóng chảy để biến đổi cấu trúc vật liệu. Nếu vận hành đúng điều kiện kỹ thuật, phương pháp này có khả năng phá hủy các hợp chất hữu cơ độc hại như dioxin, furan và cố định một phần kim loại nặng. Tuy nhiên, chi phí đầu tư, tiêu hao năng lượng và yêu cầu kiểm soát khí thải đều lớn.

Công nghệ plasma cũng sử dụng nguồn nhiệt rất cao để làm nóng chảy tro bay, tạo vật liệu dạng thủy tinh sau khi làm nguội. Đây là phương pháp có khả năng xử lý sâu nhưng đòi hỏi vốn đầu tư, năng lượng và trình độ vận hành cao.

Từ thực tế trên, ông Tạ Văn Luân nhấn mạnh không có một công nghệ duy nhất phù hợp với mọi loại tro bay. Thành phần tro phụ thuộc vào nguồn rác đầu vào, công nghệ đốt, điều kiện vận hành và hệ thống xử lý khí thải của từng nhà máy. Vì vậy, cần căn cứ kết quả phân tích để lựa chọn công nghệ riêng hoặc kết hợp nhiều phương pháp, chẳng hạn rửa tách muối kết hợp ổn định hóa - hóa rắn.

Đặc biệt, cần chuyển dần từ tư duy chỉ xử lý chất thải để chôn lấp sang nghiên cứu xử lý, tái chế và sử dụng tro bay làm nguyên liệu thứ cấp trong sản xuất vật liệu xây dựng, qua đó giảm lượng chất thải phải chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, ông Tạ Văn Luân chia sẻ.

Thí điểm tái chế, bảo đảm an toàn môi trường

Đối với Hà Nội, nghiên cứu tái chế tro bay từ các nhà máy điện rác thành vật liệu xây dựng là hướng đi có tiềm năng. Tuy nhiên, theo ông Tạ Văn Luân, đây không đơn thuần là bài toán công nghệ sản xuất mà trước hết phải chứng minh sản phẩm sau xử lý đáp ứng đồng thời yêu cầu kỹ thuật và an toàn môi trường.

Tọa đàm "Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác" do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức, ngày 25/11.

Nếu sử dụng tro bay sau xử lý để sản xuất gạch xây, bê tông hoặc vật liệu làm đường, sản phẩm phải đáp ứng các chỉ tiêu tương ứng như cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn, độ hút nước, độ mài mòn và độ ổn định thể tích.

Với vật liệu sử dụng ngoài trời hoặc tiếp xúc trực tiếp với nước, cần đánh giá thêm khả năng chịu tác động môi trường thông qua các thử nghiệm chu kỳ khô - ướt, thay đổi nhiệt độ và tác động của nước mưa.

Đáng lưu ý, không thể chỉ căn cứ vào cường độ cơ học để kết luận sản phẩm an toàn. Gạch hoặc bê tông có thể đạt yêu cầu về độ bền nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát tán chất ô nhiễm khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài.

Do đó, cần thực hiện các phép thử ngâm chiết để đánh giá khả năng giải phóng kim loại nặng, muối hòa tan và những thành phần có nguy cơ khác. Đồng thời, phải kiểm tra độ bền lâu, khả năng thôi nhiễm sau các chu kỳ lão hóa, ngâm nước và khô - ướt.

Sản phẩm phải được đánh giá theo hệ thống tiêu chuẩn quốc gia tương ứng với từng loại vật liệu xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định bảo vệ môi trường.

"Cần phân biệt rõ việc tro bay sau xử lý đáp ứng yêu cầu môi trường với việc sản phẩm vật liệu xây dựng đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn khi đưa vào sử dụng. Đối với sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy theo quy định", ông ông Tạ Văn Luân nhấn mạnh.

Để triển khai tại Hà Nội, ông Luân đề xuất xây dựng chương trình thí điểm kết hợp nghiên cứu khoa học, kiểm chứng công nghệ và sản xuất thử nghiệm có kiểm soát, với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu, tổ chức kiểm định độc lập và doanh nghiệp.

Chương trình có thể triển khai trong khoảng 12-18 tháng, gồm ba giai đoạn: Phân tích đặc tính tro bay và nghiên cứu công nghệ trong phòng thí nghiệm; thử nghiệm ở quy mô pilot để đánh giá hiệu quả xử lý, mức tiêu hao năng lượng, nước và lượng chất thải thứ cấp; sản xuất thử nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm tra chất lượng, độ bền và khả năng phát tán chất ô nhiễm.

Trong quá trình này, kiểm định độc lập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy. Các kết quả thử nghiệm phải được kiểm chứng bởi phòng thí nghiệm có năng lực phù hợp, độc lập với đơn vị cung cấp công nghệ. Ngoài tro bay đầu vào và sản phẩm đầu ra, cần theo dõi chất lượng nước thải, khí thải, bụi, bùn thải và các chất thải thứ cấp trong toàn bộ quá trình xử lý.

Đối với doanh nghiệp tham gia, cần chứng minh năng lực xử lý thực tế, khả năng vận hành ổn định, hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm và phương án tiêu thụ đầu ra. Các chỉ tiêu về hiệu suất xử lý chất ô nhiễm, chi phí trên mỗi đơn vị tro bay, mức tiêu hao năng lượng, nước và phương án quản lý phần dư cần được lượng hóa, kiểm chứng.

"Mục tiêu không chỉ là xử lý tro bay mà còn phải tạo ra sản phẩm vật liệu xây dựng có giá trị sử dụng thực tế. Nguyên tắc quan trọng nhất mà Hà Nội cần đặt lên hàng đầu là không đánh đổi an toàn môi trường để lấy hiệu quả kinh tế, đồng thời từng bước chuyển từ tư duy xử lý chất thải để chôn lấp sang thu hồi tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn", ông Tạ Văn Luân nhấn mạnh.