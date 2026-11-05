Xử lý triệt để điểm nghẽn trong quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cán bộ Thuế cơ sở 2 hướng dẫn người dân rà soát, thực hiện nghĩa vụ thuế đất phi nông nghiệp.

Những bất cập trong dữ liệu thuế

Ngay sau khi nhận được thông báo nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua mã QR, ông Lê Văn Hùng, tổ dân phố Minh Trường, phường Nam Sầm Sơn đã đến Thuế cơ sở 2 để kiểm tra, thực hiện nghĩa vụ tài chính của gia đình.

Ông Hùng cho biết: “Những năm trước gia đình vẫn duy trì việc nộp thuế đầy đủ. Năm nay, khi nhận được thông báo, tôi đã chủ động đến cơ quan thuế để đối chiếu thông tin và được cán bộ hướng dẫn cụ thể từ khâu tra cứu đến hoàn thành thủ tục”.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào việc đối chiếu cũng thuận lợi. Chị Lương Thị Oanh, tổ dân phố Bình Hòa, phường Sầm Sơn cho biết, khi kiểm tra thông tin nghĩa vụ thuế, chị phát hiện dữ liệu trên hệ thống không trùng khớp với thực tế sử dụng đất của gia đình. Một số thửa đất gia đình đang sở hữu không xuất hiện trên hệ thống, trong khi những thửa đất đã chuyển nhượng từ nhiều năm trước vẫn được hiển thị theo thông tin cũ.

Sự thiếu đồng bộ này khiến người dân lúng túng trong việc xác định chính xác nghĩa vụ tài chính của mình. Sau khi phản ánh, chị Oanh được cán bộ thuế hướng dẫn tập hợp hồ sơ, giấy tờ liên quan để đối chiếu, kê khai và cập nhật lại thông tin.

“Có những thửa đất đã chuyển nhượng từ lâu nhưng vẫn đứng tên gia đình trên hệ thống, nếu không kiểm tra kỹ sẽ rất khó xác định nghĩa vụ thuế thuộc về ai. Được cán bộ hướng dẫn cụ thể để điều chỉnh lại dữ liệu, tôi yên tâm hơn khi thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước”, chị Oanh cho biết.

Thực tế trên cho thấy, những vướng mắc trong quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không đơn thuần nằm ở việc người dân chậm nộp tiền, mà còn liên quan đến chất lượng dữ liệu đầu vào, quá trình cập nhật biến động đất đai và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Khi thông tin về người sử dụng đất, diện tích, địa chỉ, tình trạng chuyển nhượng chưa được cập nhật đồng bộ, việc xác định nghĩa vụ thuế có thể phát sinh sai lệch, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của người nộp thuế.

Ông Lê Xuân Ý, công chức Thuế cơ sở 2 cho biết: “Trong những ngày cao điểm, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 1.000 lượt người đến yêu cầu tra cứu, rà soát và điều chỉnh thông tin. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, cán bộ, công chức phải tập trung làm việc với cường độ cao, ưu tiên giải quyết các trường hợp phát sinh vướng mắc, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần. Có những ngày, sau khi kết thúc thời gian tiếp dân, cán bộ tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu đến hơn 22 giờ mới hoàn thành công việc”.

Ông Thịnh Văn Phúc, Trưởng Thuế cơ sở 2 cho biết: “Trước lượng người dân đến giao dịch tăng cao, đơn vị đã chủ động phân luồng tại trụ sở, bố trí cán bộ phụ trách từng khu vực, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục và tiếp nhận trực tiếp những phản ánh liên quan đến dữ liệu thuế. Cùng với đó, đơn vị thành lập các tổ công tác chuyên trách xuống tận tổ dân phố, khu dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế ngay tại địa bàn. Chúng tôi xác định phải giải quyết từng trường hợp cụ thể, lắng nghe ý kiến người dân và đối chiếu với hồ sơ thực tế. Những trường hợp thông tin chưa chính xác phải được hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh theo đúng quy định, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Đơn vị đang tiếp tục tập trung nhân lực xử lý những trường hợp còn tồn đọng”.

Chuẩn hóa dữ liệu, minh bạch nghĩa vụ thuế

Theo tổng hợp của Thuế tỉnh Thanh Hóa, tổng số nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên địa bàn hiện vẫn còn hơn 30 tỷ đồng. Đây là khoản nợ cần được rà soát, phân loại cụ thể để xác định nguyên nhân, từ đó có giải pháp đôn đốc, xử lý phù hợp. Bởi phía sau số liệu nợ thuế không chỉ có những trường hợp chưa chủ động thực hiện nghĩa vụ mà còn có thể tồn tại những trường hợp cần xác minh lại thông tin, chứng từ nộp tiền hoặc biến động quyền sử dụng đất.

Đối với quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dữ liệu về người nộp thuế phải gắn với thông tin thực tế của thửa đất, được cập nhật khi phát sinh chuyển nhượng, thay đổi diện tích, mục đích sử dụng hoặc các biến động khác có liên quan. Bên cạnh đó, việc rà soát cũng cần gắn với chấn chỉnh công tác ủy nhiệm thu, bảo đảm tiền thuế người dân đã nộp được chuyển đầy đủ, kịp thời vào ngân sách và được cập nhật chính xác trên hệ thống...

Cùng với trách nhiệm của cơ quan quản lý, việc chủ động kiểm tra thông tin và phối hợp cung cấp hồ sơ của người sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu thuế. Người dân cần kiểm tra kỹ thông báo thuế, đối chiếu họ tên, mã số thuế, thông tin thửa đất, diện tích và số tiền phải nộp. Đối với trường hợp đã chuyển nhượng đất nhưng vẫn nhận được thông báo thuế mang tên chủ cũ, cần liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn rà soát, cung cấp giấy tờ chuyển nhượng và hồ sơ liên quan. Trường hợp đã nộp tiền nhưng hệ thống vẫn hiển thị còn nợ, cần xuất trình chứng từ thanh toán để cơ quan thuế kiểm tra, cập nhật. Nếu phát hiện thông tin thửa đất chưa đầy đủ hoặc không chính xác, người dân nên chủ động đề nghị điều chỉnh, không tự ý bỏ qua thông báo nghĩa vụ thuế.

Để thuận tiện, người nộp thuế có thể sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu nghĩa vụ, kiểm tra thông tin và thực hiện thanh toán trực tuyến. Khi nộp thuế qua ứng dụng hoặc các kênh thanh toán điện tử, cần lựa chọn đúng khoản thuế, đúng thửa đất, kiểm tra số tiền trước khi xác nhận và lưu giữ chứng từ để đối chiếu khi cần thiết.

Xử lý triệt để những bất cập trong quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không chỉ nhằm giảm số thuế nợ, bảo đảm nguồn thu ngân sách mà còn là yêu cầu từ thực tiễn cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa, quy trình được công khai và trách nhiệm của từng cơ quan được xác định rõ, người dân sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời hạn chế những phiền hà phát sinh từ sai sót trong quản lý. Đây cũng là nền tảng để ngành thuế Thanh Hóa chuyển từ cách làm chủ yếu dựa trên thông báo, đôn đốc sang quản lý bằng dữ liệu chính xác, minh bạch và phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.