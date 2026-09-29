Xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết, hạn chế ca chuyển nặng

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang phun hóa chất diệt muỗi mộ số khu vực phường Minh Xuân (Tuyên Quang).

Bệnh sốt xuất huyết gia tăng đột biến, xuất hiện tại nhiều địa bàn, trong đó phường Minh Xuân ghi nhận số ca mắc cao nhất với hơn 400 trường hợp. Dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp tại các phường An Tường, Nông Tiến và xuất hiện rải rác tại các địa phương như Na Hang, Hồng Thái, Thái Bình, Bạch Xa, Minh Quang.

Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các trạm y tế tổ chức xác minh, giám sát véc-tơ truyền bệnh, đánh giá chỉ số bọ gậy, lăng quăng (BI) tại những khu vực có nguy cơ cao. Các biện pháp xử lý ổ dịch được triển khai đồng bộ, gồm khoanh vùng, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng và vận động người dân phối hợp phun hóa chất diệt muỗi.

Để chủ động nguồn hóa chất phục vụ phòng, chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức phun 51.000 ml hóa chất diệt muỗi trên diện tích hơn 1 triệu m2, ưu tiên các điểm nóng như Minh Xuân, An Tường và phân bổ cho 10 xã trọng điểm khác.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang phun hóa chất diệt muỗi mộ số khu vực phường Minh Xuân (Tuyên Quang).

Cùng với triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn lực thu dung, điều trị bệnh nhân. Công tác phân loại, theo dõi diễn biến bệnh được tăng cường nhằm phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng, hạn chế nguy cơ biến chứng và tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Quân, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ tháng 7/2026 đến nay, Khoa tiếp nhận hơn 300 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Các bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú phần lớn có biểu hiện nặng như sốt cao, mệt mỏi, buồn nôn, xuất huyết dưới da hoặc chảy máu niêm mạc mũi, chân răng. Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Quân, đối với những trường hợp được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết nhưng triệu chứng lâm sàng nhẹ, không có dấu hiệu cảnh báo, không chảy máu, sốt không quá cao và mệt mỏi không nhiều, cơ sở y tế sẽ tư vấn, hướng dẫn người bệnh điều trị và theo dõi tại nhà.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang, thời tiết nắng, mưa thất thường cùng hoạt động giao thương gia tăng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, làm tăng nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới. Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất tại các khu vực có nguy cơ cao. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư y tế; củng cố các đội cơ động và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống sốt xuất huyết.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang phun hóa chất diệt muỗi nơi phát sinh ổ dịch.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy; đậy kín các dụng cụ chứa nước; thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà; ngủ màn cả ban ngày và ban đêm. Đối với các dụng cụ chứa nước có thể thả cá để diệt lăng quăng. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và hướng dẫn điều trị kịp thời.