Xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Đắk Lắk liên tục tăng cao. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Tại Khoa Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (phường Buôn Ma Thuột), từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 170 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Riêng trong tháng 9, Khoa tiếp nhận 43 trường hợp, trong đó, 18 ca nặng và rất nặng.

Bác sỹ Nguyễn Đức Toàn, Khoa Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh cho biết, đáng lo ngại là nhiều trẻ được đưa đến bệnh viện khi bệnh đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như, đau bụng nhiều, chảy máu, mạch nhanh; một số trường hợp chuyển sang sốc, suy hô hấp, tái sốc, suy đa cơ quan, phải lọc máu.

Một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhi nhập viện muộn là tâm lý chủ quan của người dân. Một số trường hợp trẻ bị sốt nhưng gia đình tự điều trị hoặc truyền dịch tại nhà, tại các cơ sở không có chỉ định chuyên môn. Khi bệnh chuyển sang sốc mới đưa trẻ đến bệnh viện, việc điều trị khó khăn hơn, nguy cơ biến chứng cao.

Bệnh nhi Bùi Minh Hoàng, ở xã Ea H’Leo là một trường hợp điển hình. Sau khoảng 3 ngày sốt, trẻ đột ngột rơi vào sốc sốt xuất huyết Dengue, huyết áp tụt, mạch nhanh, phải thở oxy. Sau khi được chống sốc tại tuyến dưới, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy hiểm. Tại bệnh viện, các bác sỹ lập tức truyền dịch, chống sốc và theo dõi sát tình trạng bệnh. Sau 48 giờ điều trị tích cực, bệnh nhi ổn định, ăn uống trở lại, tiểu cầu tăng tốt.

Chị Mai Thị Tâm, xã Ea H’Leo (mẹ bệnh nhi) cho biết, khu vực nhà bà nội của cháu đang có ổ dịch. Cháu thường xuyên đến chơi nên gia đình nghi ngờ trẻ có thể bị muỗi đốt tại đây.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong tuần 39, toàn tỉnh ghi nhận 557 ca sốt xuất huyết, tăng 9 trường hợp so với tuần trước. Các địa phương ghi nhận 11 ổ dịch mới; hiện còn 63 ổ dịch đang hoạt động. Từ đầu năm đến ngày 4/10, Đắk Lắk có 8.156 ca mắc sốt xuất huyết, 2 trường hợp tử vong (tại phường Tân An, xã Quảng Phú).

Ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trung bình mỗi tuần, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 500-600 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết xảy ra trên diện rộng nếu không có các biện pháp kiểm soát tốt, nhất là trong điều kiện mưa nhiều, tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản. Do đó, người dân cần coi việc diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường là giải pháp phòng bệnh chủ động, việc phun hóa chất diệt muỗi được thực hiện khi có ổ dịch và theo đánh giá nguy cơ.

Đối với địa bàn có nguy cơ cao, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử cán bộ điều tra véc-tơ, chỉ số bọ gậy, đánh giá nguy cơ, từ đó, hỗ trợ hóa chất, tổ chức phun diện rộng tại những khu vực dịch lan rộng; các trạm y tế chủ động dự trù hóa chất, bảo đảm xử lý kịp thời ngay khi phát sinh ổ dịch.

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue. UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ngành và UBND các xã, phường tập trung triển khai đợt cao điểm vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch, khu vực có nguy cơ cao. Sở Y tế chịu trách nhiệm duy trì trực phòng, chống dịch, theo dõi sát diễn biến và xử lý triệt để các ổ dịch...