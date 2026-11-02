Xử lý tốt các vụ án phức tạp, chủ động đón đầu nhiệm vụ mới

Sáng 2/11, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 05 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND đối với Đảng uỷ Cục An ninh điều tra.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 05 phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 05 chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 05: Trung tướng Trần Minh Tiến, Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thuý Quỳnh, Kiểm tra viên cao cấp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương và các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra, giám sát số 05.

Về phía Đảng uỷ Cục An ninh điều tra có Trung tướng Hoàng Văn Hà, Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh điều tra và các đồng chí trong Đảng uỷ Cục.

Trung tướng Trần Minh Tiến, Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 05 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát là dịp để nêu rõ những ưu điểm để tiếp tục phát huy; những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót để có kế hoạch, có phương án rút kinh nghiệm, nhằm triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 05 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND đối với Đảng uỷ Cục An ninh điều tra.

Dự thảo ghi nhận Đảng ủy Cục An ninh điều tra đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết thông qua nhiều hình thức, biện pháp. Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục cũng đã chỉ đạo nghiên cứu quán triệt sâu sắc 15 nghị quyết, kết luận, văn kiện của Hội nghị Trung ương 2 và Trung ương 3 khóa XIV.

Thiếu tướng Nguyễn Thuý Quỳnh, Kiểm tra viên cao cấp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương; Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 05 phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Cục An ninh điều tra đã kịp thời ban hành và chỉ đạo ban hành 47 văn bản để cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND theo chức năng, nhiệm vụ của Cục An ninh điều tra.

Trong tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về lĩnh vực an ninh điều tra đã có 19 báo cáo gửi Trung ương (đạt 111,8%), 507 báo cáo chuyên đề, vụ việc lên lãnh đạo Bộ (đạt 107,9%). Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác điều tra xử lý tội phạm được tập trung chỉ đạo, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trung tướng Hoàng Văn Hà, Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh điều tra tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra chấp hành pháp luật đã bám sát ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thực chất hơn…

Bên cạnh kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, giải trình và thông qua các nội dung dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng uỷ Cục An ninh điều tra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Cục An ninh điều tra trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. “Tuy khối lượng công việc nhiều, biên chế cán bộ không đông nhưng Cục An ninh điều tra đã được giao và đã xử lý tốt nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, đặc biệt phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đảng uỷ Cục An ninh điều tra tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Tập trung hoàn thành đề án Bộ trưởng Bộ Công an, khẩn trương xây dựng mô hình tổ chức, lựa chọn cán bộ chất lượng, tiến tới tiếp nhận nhiệm vụ sau khi Quốc hội ban hành sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

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Toàn cảnh hội nghị.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng yêu cầu, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh điều tra chú trọng đến công tác tham mưu chiến lược. Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác điều tra, xử lý tội phạm theo chức năng của lực lượng An ninh điều tra, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài và các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, an ninh quốc gia có tính chất phức tạp; tham mưu kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND.

Thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh điều tra, Cục trưởng Hoàng Văn Hà trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an.

“Với tinh thần cầu thị, đơn vị nghiêm túc tiếp thu những nhận xét và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn kiểm tra, giám sát. Từ đó rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ giao cho Cục An ninh điều tra trong thời gian tới”, Cục trưởng Hoàng Văn Hà nhấn mạnh.