Xử lý tình trạng xúc đất trái phép tại các dự án đường nối Cảng Hàng không Thọ Xuân

Việc đào xúc đất không đúng phạm vi làm thay đổi cao độ tự nhiên, gây sai lệch so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. (Ảnh Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cung cấp)

Qua kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa phát hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc tháo dỡ công trình để sử dụng máy xúc, ô tô đào, xúc đất vượt quá chiều sâu móng công trình, thậm chí xúc đất tại khu vực ngoài công trình, cả ban ngày và ban đêm.

Tình trạng này làm thay đổi cao độ tự nhiên, ảnh hưởng đến hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và làm phát sinh chi phí xây dựng.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Quản lý dự án đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các xã tăng cường tuần tra, kiểm tra dọc tuyến đường từ cầu Nỏ Hẻn đến Cảng Hàng không Thọ Xuân, nhất là vào ban đêm và tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các xã Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định về đất đai; không tự ý múc, vận chuyển, san gạt đất tại khu vực quy hoạch tuyến đường và trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý các trường hợp vi phạm.

Các nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ mốc giới, phạm vi mặt bằng đã được bàn giao; có biện pháp ngăn chặn phương tiện tự ý ra vào công trường để xúc, vận chuyển đất trái phép. Khi phát hiện vi phạm, các nhà thầu phải thông báo kịp thời cho Ban Quản lý dự án, UBND và công an các xã để phối hợp xử lý.

Việc tăng cường kiểm tra, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trong phạm vi dự án nhằm ngăn chặn thất thoát tài nguyên, bảo đảm an ninh trật tự, giữ nguyên hiện trạng phục vụ thi công, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.