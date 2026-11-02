Xử lý tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường

Thông tin từ UBND xã Quảng Trạch và phường Ba Đồn cho biết, hai địa phương vừa phối hợp thu gom, chôn lấp 13 xác lợn chết bị vứt bỏ tại khu vực nghĩa địa thôn Xuân Kiều, xã Quảng Trạch và khu vực giáp tổ dân phố Quảng Long, phường Ba Đồn.

Xác lợn chết được vứt bỏ tại khu vực ngập nước - Ảnh: B.T

Qua kiểm tra, Phòng Kinh tế, UBND xã Quảng Trạch phát hiện trên địa bàn có 7 xác lợn, một số đã phân hủy, bốc mùi hôi thối. Đơn vị đã thuê máy múc tiến hành chôn lấp số lợn chết này. Cùng thời điểm, phường Ba Đồn đã cử lực lượng phối hợp xử lý 6 xác lợn chết khác. Sau khi chôn lấp, các đơn vị chức năng của xã Quảng Trạch và phường Ba Đồn tiến hành khử trùng khu vực nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Xác lợn chết bị vứt bỏ ra môi trường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và phát tán dịch bệnh rất cao nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời - Ảnh: B.T

Theo báo cáo của UBND phường Ba Đồn và xã Quảng Trạch, hiện chưa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Do đó, nhận định số lợn chết có thể được vận chuyển từ nơi khác qua địa bàn rồi vứt bỏ trái phép trong đêm.

Lực lượng chức năng phường Ba Đồn tiến hành thu gom để xử lý xác lợn chết bị vứt bỏ - Ảnh: B.T

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm 2026 đến nay, dịch đã xuất hiện tại 8 thôn thuộc 6 xã, gồm: Vĩnh Linh, Bắc Trạch, Vĩnh Thủy, Tuyên Hóa, Ba Lòng và Khe Sanh, với tổng số 277 con lợn phải tiêu hủy. Trong đó, các xã Vĩnh Linh và Bắc Trạch đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới; 4 địa phương còn lại gồm Vĩnh Thủy, Tuyên Hóa, Ba Lòng và Khe Sanh vẫn trong thời gian theo dõi dịch bệnh.

Lực lượng chức năng xã Quảng Trạch tiến hành chôn lấp xác lợn chết - Ảnh: B.T

Theo cơ quan chuyên môn, các ổ dịch đều phát sinh tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa áp dụng đầy đủ biện pháp an toàn sinh học, điều kiện vệ sinh thú y không bảo đảm, không kê khai chăn nuôi và chưa tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Các ổ dịch đã được phát hiện, khống chế và tiêu hủy kịp thời, không để lây lan trên diện rộng. Việc xử lý lợn chết nói riêng và động vật nói chung nghi mắc bệnh truyền nhiễm phải tuân thủ quy trình thú y, bảo đảm tiêu độc, khử trùng và kiểm soát nguy cơ lây lan. Vì vậy, việc tự ý vứt xác động vật ra môi trường không chỉ gây ô nhiễm mà còn có thể phát tán mầm bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Tiến hành khử trùng khu vực chôn lấp xác lợn chết nhằm tránh nguy cơ phát tán dịch bệnh và ô nhiễm môi trường - Ảnh: B.T

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện động vật chết bất thường, người dân cần thông báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan thú y. Tuyệt đối không tự ý vứt bỏ, vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật chưa rõ nguyên nhân chết. Đặc biệt, không tùy tiện vứt xác động vật ra môi trường làm tăng nguy cơ dịch bệnh và những hệ lụy về môi trường, sức khỏe cộng đồng.