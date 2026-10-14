Xử lý tình trạng lợn chết chưa rõ nguyên nhân tại Ngân Sơn

Xử lý lợn chết bất thường tại khu chăn nuôi của gia đình ông Lê Đức Nguyên, thôn Vân Tùng.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, ngày 11-10, đơn vị tiếp nhận thông tin đàn lợn của gia đình ông Nguyên bị ốm. Qua kiểm tra ngày 12-10, đàn lợn có 7 con, khoảng 3 tháng tuổi, xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, nổi mẩn đỏ toàn thân, tiêu chảy từ ngày 8-10.

Đến thời điểm kiểm tra, cả 7 con đã chết, tổng trọng lượng ước khoảng 250kg. Đàn lợn chưa được tiêm phòng vắc-xin theo quy định; gia đình chưa kê khai tái đàn.

Các đơn vị liên quan đã hướng dẫn gia đình thu gom, vận chuyển và tiêu hủy toàn bộ số lợn chết theo quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Khu vực tiêu hủy, chuồng trại, dụng cụ và phương tiện liên quan được hướng dẫn vệ sinh, rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Số lợn chết được chính quyền địa phương xử lý theo đúng quy định.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với Trưởng thôn Vân Tùng rà soát tổng đàn lợn, theo dõi tình hình dịch bệnh; vận động người dân tiêm phòng, kê khai hoạt động chăn nuôi và thường xuyên vệ sinh chuồng trại.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, báo ngay cho trưởng thôn hoặc đơn vị chuyên môn khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường; không giấu dịch, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết hoặc vứt xác động vật ra môi trường.