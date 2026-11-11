Xử lý tình trạng lấn chiếm đất công trái phép trên đường 16

Nhiều khu đất công ven Đường 16 bị lấn chiếm để làm bãi vật liệu xây dựng, đổ đất và trạc thải.

Xử lý chiếm dụng đất công ven Đường 16

Trước đó, nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc một số cá nhân chiếm dụng những khu đất công ven Đường 16 thuộc địa bàn xã Đa Phúc và giáp ranh với địa bàn xã Sóc Sơn để đổ đất, đổ trạc xây dựng, bãi vật liệu xây dựng (VLXD)… chính quyền xã Đa Phúc chỉ đạo và triển khai kế hoạch ra quân xử lý.

Ngày 30/10/2026, Phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường xã Đa Phúc ban hành Kế hoạch số 02/KH-HTNN&MT, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết triệt để nguy cơ vi phạm tại khu vực ven Đường 16, thuộc thôn Xuân Dương.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, UBND xã Đa Phúc đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để triển khai nhiệm vụ.

Ngày 31/10/2026, lực lượng liên ngành của xã gồm Phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường, Công an xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể đã đồng loạt ra quân thực hiện các biện pháp bảo vệ mặt bằng khu đất công ven Đường 16.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp (từ 1/7/2025), lực lượng Công an xã rà soát, tham mưu cho rào chắn để ngăn chặn tình trạng vi phạm lấn chiếm đất công, đổ đất và trạc thải.

Sau khi hoàn tất các hạng mục, UBND xã Đa Phúc đã tổ chức lập biên bản, bàn giao trực tiếp toàn bộ diện tích sau xử lý cho Trưởng thôn Xuân Dương phối hợp với công chức chuyên môn phụ trách địa bàn tiếp nhận, thường xuyên kiểm tra và giám sát. Việc bàn giao gắn với trách nhiệm quản lý cụ thể, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm, không để tình trạng lấn chiếm tái diễn.

Tuy nhiên, nhìn từ thực tế cho thấy, để quản lý hiệu quả quỹ đất công, bên cạnh việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, công tác phòng ngừa, duy trì quản lý sau xử lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu thiếu sự giám sát thường xuyên, những khu vực đã được giải tỏa, xử lý rất dễ phát sinh nguy cơ tái lấn chiếm, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Để hiệu quả nhiệm vụ theo chỉ đạo của TP Hà Nội trong quản lý, xử lý vi phạm đất đai, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Đa Phúc đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 5/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kỷ cương hành chính trên địa bàn.

Cụ thể hóa chủ trương này, UBND xã ban hành Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 28/8/2026 về tổng rà soát, phân loại và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, đê điều và PCCC; Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 30/9/2026 triển khai Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24/9/2026 của UBND TP Hà Nội.

Ngày 31/10, lực lượng chức năng xã Đa Phúc ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm đất công ven Đường 16.

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm

Theo ghi nhận của phóng viên, chưa đầy một tuần sau khi lực lượng chức năng xã Đa Phúc ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm sử dụng đất công trái phép trên tuyến Đường 16 thuộc thôn Xuân Dương thì ngày 5/11, một cá nhân lại mang máy xúc ra san lấp, lấy lối ra vào khu đất. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt, đối tượng này mới chịu dừng hoạt động.

Ông Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Đa Phúc cho biết, khu vực một số đối tượng chiếm dụng đất công để đổ đất thuộc ven Đường 16 thuộc thôn Xuân Dương và giáp ranh với địa bàn xã Sóc Sơn. Tại đây, các đối tượng đổ đất, trạc thải. Vừa qua, lực lượng chức năng cũng đã ra quân xử lý. Trước khi ra quân, lực lượng cũng đã rà soát và lập biên bản.

Qua công tác kiểm tra, rà soát, UBND xã Đa Phúc nhận diện nhiều dạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Trong đó, nổi lên tình trạng tự ý lấn chiếm, mở rộng diện tích sử dụng đất công; xây dựng tường bao, nhà ở, công trình phụ trợ trên đất công; san lấp mặt bằng, tập kết VLXD, đổ phế thải trái phép.

Trung tá Đinh Tiến Hữu – Phó Trưởng Công an xã Đa Phúc cho biết, ngay sau khi thực hiện chính quyền mô hình 2 cấp, Công an xã Đa Phúc đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách và lập kế hoạch báo cáo Đảng uỷ, chính quyền xã để có biện pháp xử lý các trường vi phạm, lấn chiếm đất công. Trong đó, trường hợp một số đối tượng chiếm dụng đất công sử dụng để làm bãi VLXD, đổ đất, đổ trạc đơn vị đã lập biên bản, phối hợp với phòng chức năng để rào chắn và không cho hoạt động. Đơn vị cũng quyết liệt xử lý trường hợp cố tình vi phạm.

Sau chưa đầy 1 tuần ra quân xử lý, ngày 5/11, qua tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an xã Đa Phúc kịp thời phát hiện, xử lý một trường hợp lại đưa máy xúc đến san gạt lấy lối vào khu vực bãi đất công thuộc địa bàn giáp ranh xã Đa Phúc và Sóc Sơn.

Cuối tháng 10 vừa qua, đơn vị đã phối hợp với lực lượng liên ngành, đoàn thể tổ chức ra quân xử lý san gạt và đào rãnh để ngăn chặn tình trạng đổ trộm đất, phế thải dọc tuyến Đường 16. Sáng 5/11, qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện trường hợp sử dụng máy xúc san lấp đường vào bãi đất, đơn vị đã bố trí lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Qua kiểm tra, địa điểm đối tượng san gạt thuộc địa bàn xã Sóc Sơn.

Cũng theo Trung tá Đinh Tiến Hữu: “Do địa điểm vi phạm giáp ranh với địa bàn xã Sóc Sơn, đơn vị đã liên hệ với lực lượng chức năng của xã Sóc Sơn xuống kiểm tra thực tế và phối hợp xử lý. Trong cơ chế phối hợp liên ngành, Công an xã Đa Phúc giữ vai trò quan trọng trong công tác nắm bắt tình hình, bảo đảm ANTT và phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh theo quy định”.

“Với phương châm xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới, Công an xã Đa Phúc đang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn quản lý đất đai với bảo đảm ANTT. Qua đó, từng bước lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ tài sản công, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, an toàn và phát triển bền vững”, Trung tá Đinh Tiến Hữu chia sẻ.