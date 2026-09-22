Xử lý tình trạng đặt vật cản dưới lòng đường

Tình trạng người dân tự ý đặt vật cản dưới lòng đường để ngăn không cho tài xế dừng, đỗ ô tô vẫn tái diễn tại một số tuyến đường. Ảnh: ĐVCC

Công an phường Ngũ Hành Sơn vừa làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở một hộ dân tự ý đặt các bảng “không đỗ xe” sai quy định trên đường An Thượng 29. Trước đó, gia đình này đặt 5 bảng “cấm đỗ xe” trước nhà cùng nội dung “Vui lòng không đỗ xe trước nhà”, khiến người dân bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội.

Anh Lại Văn Thông, một tài xế công nghệ chia sẻ, trong quá trình di chuyển, không ít lần gặp những bảng “Vui lòng không đỗ xe” hoặc vật cản được đặt ngay sát lòng đường. Có những trường hợp bảng, vật cản đặt khá thấp, sát mép đường, nếu không chú ý rất dễ va quệt.

Tại phường Hội An, chính quyền địa phương cho biết, trên địa bàn có nhiều tuyến đường tập trung đông cơ sở kinh doanh, dịch vụ nên nhu cầu dừng, đỗ phương tiện khá lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh tình trạng người dân tự đặt bảng, vật dụng để hạn chế phương tiện dừng, đỗ trước nhà. Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quy định không tự ý đặt biển báo, vật cản trên vỉa hè, lòng đường. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hải Châu cho hay, lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tại các tuyến đường, nhất là khu vực tập trung đông hàng quán, cơ sở kinh doanh. Khi tiếp nhận phản ánh hoặc phát hiện trường hợp người dân tự ý đặt biển, vật dụng nhằm ngăn phương tiện dừng, đỗ, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền, vận động và yêu cầu người dân tháo dỡ, di chuyển các vật dụng đặt không đúng quy định.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố), từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức 540 lượt tuần tra, kiểm soát với 2.150 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện và yêu cầu viết cam kết đối với 63 trường hợp người dân tự ý đặt biển “cấm đỗ xe”, vật cản trên vỉa hè, lòng đường trước nhà.

Đại tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường rà soát, lập danh sách các tuyến đường, khu dân cư, khu vực kinh doanh thường xuyên xuất hiện tình trạng tự ý đặt biển “cấm đỗ xe”, vật cản; phân loại cụ thể từng trường hợp như đặt biển báo trái phép, đặt vật cản để giữ chỗ đỗ xe, chiếm dụng vỉa hè hoặc dựng vật cản gây cản trở giao thông.

Trên cơ sở đó, xác định các hộ dân, cơ sở kinh doanh liên quan để tuyên truyền, quản lý và theo dõi việc chấp hành. Đối với trường hợp vi phạm lần đầu, cán bộ sẽ giải thích quy định pháp luật, yêu cầu tự tháo dỡ vật cản và vận động ký cam kết không tái diễn. Riêng các trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn cố tình không chấp hành hoặc tái phạm nhiều lần, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ, xác định rõ hành vi và xử lý theo quy định.