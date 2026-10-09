Xử lý thế nào hành vi vi phạm quy định về quản trị, quản lý dữ liệu?

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Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tư vấn cho câu hỏi này như sau:

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về quản trị, quản lý dữ liệu như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Cố ý khai thác hoặc sử dụng dữ liệu ngoài phạm vi được giao gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước

- Che giấu, xóa bỏ, làm sai lệch lịch sử dữ liệu, sửa đổi làm sai lệch hoặc làm mất dữ liệu

Hình thức xử phạt bổ sung

Đình chỉ hoạt động khai thác, sử dụng dữ liệu từ 03 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 363/2026/NĐ-CP

Biện pháp khắc phục hậu quả

- Buộc khôi phục, đính chính dữ liệu, lịch sử dữ liệu bị xóa bỏ, sửa đổi, làm sai lệch hoặc bị làm mất đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 363/2026/NĐ-CP

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 363/2026/NĐ-CP

Tuy nhiên, mức phạt tiền trên là đối với cá nhân, còn đối với tổ chức mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm (quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 363/2026/NĐ-CP)