Xử lý thanh niên dùng súng cao su bắn cò trái phép trên cánh đồng ở Huế

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 8/10, tại khu vực đồng ruộng thuộc thôn Phước Tượng (xã Phú Lộc), lực lượng công an xã phát hiện Phạm C. (sinh năm 2007, trú thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc) sử dụng ná thun để săn bắt cò.

Chiếc súng cao su mà Phạm C. dùng để bắn cò. (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Qua kiểm tra, Công an xã Phú Lộc còn phát hiện trên xe của Phạm C. có 7 con cò giả và các bẫy nhựa dùng để bẫy, bắt cò.

Công an xã Phú Lộc và các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý.

Trên xe của C. lực lượng công an còn phát hiện cò giả, keo dính để bẫy cò. (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Những ngày qua, trên các cánh đồng tại một số địa phương ở TP Huế, những đàn cò trắng liên tục tìm về với số lượng lớn.

Một người dân ở xã Phú Lộc cho biết, khoảng 13h ngày 7/10, hàng nghìn con cò tập trung tại cánh đồng thuộc thôn Tuần Thiện. Chúng nối đuôi nhau di chuyển tạo thành những dải trắng nổi bật.

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, việc cò tập trung với số lượng lớn tạo nên khung cảnh đẹp, ấn tượng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nạn săn, bắt, bẫy chim trái phép. Địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng bẫy bắt chim trời trong mùa di cư.

Cò trắng bay rợp cánh đồng ở xã Phú Lộc. (Ảnh: Trung tâm DVSNC xã Phú Lộc)

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế, hàng năm vào thời điểm này, các cánh đồng tại khu vực đơn vị phụ trách quản lý thường ghi nhận những đàn cò tập trung với số lượng lớn.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế phối hợp với các cơ quan chức năng liên tục ra quân tháo gỡ bẫy chim; quyết tâm ngăn chặn, xử lý nghiêm những người săn bắt, bẫy chim trái phép.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cũng tổ chức 26 đợt kiểm tra, tháo dỡ các phương tiện săn bắt chim hoang dã. Lực lượng chức năng xử lý 1.700 cò xốp, 8.700 que dính nhựa, 9.750 m² lưới, 537 cọc tre giăng lưới, 6 loa, 8 ắc quy, 10 máy phát tiếng chim và 40 bẫy kẹp.

Có 83 con chim được cứu, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế - cho biết, hiện tại là thời kỳ các loài chim hoang dã, chim di cư xuất hiện, do đó lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, tháo gỡ bẫy và xử lý vi phạm.

Bên cạnh kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng kiểm tra tại các chợ, nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh, điểm thu gom; đồng thời tăng cường giám sát không gian mạng để phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm về quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trái pháp luật.