Theo Công an TP. Hải Phòng, trước đó, lực lượng Công an tiếp nhận phản ánh của nhân dân về việc một thanh niên đi xe máy chạy bằng một bánh (bốc đầu), vi phạm nghiêm trọng trật tự an toàn giao thông vào khoảng 20h00 ngày 14/11/2026 tại khu đô thị ở xã Nam Sách, TP. Hải Phòng.

Từ thông tin phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Nam Sách đã nhanh chóng xác minh để xử lý.

Sau khi tiến hành thu thập thông tin và xác minh, sáng ngày 20/11/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp Công an xã Nam Sách đã triệu tập người điều khiển phương tiện là M.N.H.H. (sinh năm 2008, trú tại xã Nam Sách, Hải Phòng) đến làm việc.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Hải Phòng xác minh, xử lý thanh niên đi xe máy vi phạm nhiều lỗi qua phản ánh của nhân dân.

Tại cơ quan Công an, M.N.H.H đã nhận có hành vi khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 15AB-526.xx và phạm hàng loạt lỗi vi phạm giao thông bao gồm: Điều khiển xe chạy bằng một bánh (bốc đầu); không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; phương tiện không có gương chiếu hậu; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện. Dự kiến mức phạt chung cho các hành vi trên từ 8,8 triệu đồng tới 12,2 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện.